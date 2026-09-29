Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti (CAB) au respins, marţi, ca inadmisibilă cererea Asociaţiei Italienilor din România de suspendare a decretului privind desemnarea lui Siegfried Mureşan drept candidat la funcţia de premier. Iniţial, asociaţia ceruse anularea actului respectiv, însă luni a depus o „cerere de modificare a acţiunii introductive”, motiv pentru care instanţa a suspendat judecarea cauzei. Decizia de marţi poate fi contestată în termen de cinci zile de la comunicare, notează News.ro.

Trebuie subliniat că decizia CAB vine cu o zi înainte de votul Parlamentului pentru învestirea cabinetului Mureșan

Dosarul în care Asociaţia Italienilor din România (RO.AS.IT) a cerut anularea actului prin care preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureşan drept candidat la funcţia de premier s-a aflat, luni, pe masa judecătorilor Curţii de Apel Bucureşti, însă pentru că atât asociaţia, cât şi Administraţia Prezidenţială au depus acte, instanţa a suspendat judecarea cauzei până marţi, când a respins-o ca inadmisibilă. Acest dosar în care Administraţia Prezidenţială şi Regia Autonomă Monitorul Oficial au calitatea de pârâţi a fost înregistrat în 22 septembrie, iar asociaţia al cărei preşedinte este deputatul Ioana Grosaru solicita ca Decretul 770/2026 să fie anulat.

„Respinge cererea de suspendare executare act administrativ-Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT în contradictoriu cu pârâta Administraţia Prezidenţială ca inadmisibilă”, se arată în soluţia pe scurt a instanţei CAB.

Magistraţii au respins, ca neîntemeiate, excepţiile lipsei de interes şi lipsei calităţii procesuale active invocate de pârâta Administraţia Prezidenţială şi au admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârâta Regia Autonomă "Monitorul Oficial".

„Respinge cererea de chemare în judecată cu obiect suspendare executare act administrativ-Decret 770/2026 formulată de reclamanta Asociaţia Italienilor din România-RO.AS.IT împotriva pârâtei Regia Autonomă "Monitorul Oficial" pentru lipsa calităţii procesuale pasive. Admite excepţia inadmisibilităţii invocată de pârâta Administraţia Prezidenţială”, se mai arată în minuta instanţei.

Decizia CAB nu este definitivă, putând fi atacată cu recurs în termen de cinci zile de la comunicare, care se va depune la Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a IX-a Contencios Administrativ şi Fiscal.

Cristi Dănileţ: Decretul prezidențial nu pot fi contestat

Fostul judecător Cristi Dănileţ afirma, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că decretele prezidenţiale „nu pot fi contestate când sunt acte de putere”.

„Reamintesc că studenţii la Drept învaţă încă din anul I că decretele prezidenţiale nu pot fi contestate când sunt acte de putere. Aşadar, când o autoritate constituţională întocmeşte actul de putere constituţională, justiţia ordinară nu are nicio treabă”, preciza Cristi Dănileţ.

Ulterior, 11 organizaţii ale comunităţii italiene din România au anunţat că au luat act, „cu surprindere şi profundă îngrijorare”, de poziţia exprimată public de RO.AS.IT, afirmând că nu intenţionează să intervină în politica internă a României prin susţinerea sau contestarea unor partide, persoane ori formule politice şi precizând că desemnarea candidatului la funcţia de prim-ministru este „o procedură constituţională şi instituţională”.

Asociaţia Italienilor din România - RO.AS.IT. este o organizaţie etnică de drept privat şi utilitate publică, fiind singura entitate recunoscută oficial care reprezintă minoritatea naţională italiană din România. Fondată în anul 1993 la Suceava, ea acţionează ca succesoare a comunităţilor istorice de imigranţi italieni stabiliţi de-a lungul timpului în spaţiul românesc.

Asociaţia beneficiază de finanţare publică din partea Guvernului României (prin Departamentul pentru Relaţii Interetnice) şi are asigurat prin Constituţie un loc de deputat în Parlamentul României pentru reprezentarea minorităţii.

Preşedintele RO.AS.IT este Ioana Grosaru, iar secretarul general este fiul său, Andi Gabriel Grosaru, fost deputat în Parlamentul României între 2016 şi 2024. Fondatorul Asociaţiei Italienilor din România este Mircea Grosaru, soţul Ioanei Grosaru şi, respectiv, tatăl lui Andi Grosaru, şi el fost deputat din 2004 până la decesul său, în 2014.

Aceeaşi asociaţie a atacat tot la CAB, în 14 aprilie 2026, decretele de numire a şefilor marilor parchete (DNA, Parchetul General şi DIICOT), semnate de preşedintele Nicuşor Dan. În acest dosar, instanţa a amânat pronunţarea pentru data de 28 septembrie.