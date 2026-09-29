Într-un mesaj publicat pe Facebook, Mureșan a pus în contrast activitatea Oanei Gheorghiu, despre care a afirmat că „a construit un spital de la zero”, cu bilanțul social-democraților în domeniul sănătății.

„Oana Gheorghiu, care a construit un spital de la zero, pornind de la un buget de zero lei, a primit aviz negativ ca ministru al Sănătății de la pesediștii care nu au construit niciun spital, deși au avut tot bugetul țării pe mână. Este un vot de respingere a competenței și a valorilor”, a transmis Mureșan.

Alţi zece miniştri nominalizaţi în Guvernul Siegfried Mureşan sunt audiaţi marţi în comisiile parlamentare de specialitate, bilanţul primei zile fiind de patru avize negative şi două avize pozitive. Miercuri, la ora 13.00, este programat votul de învestitură. Mircea Abrudean a primit aviz favorabil pentru funcţia de vicepremier şi ministru de Interne.

Audierile au început la ora 10.00 şi se încheie la ora 20.00, urmând să răspundă întrebărilor parlamentarilor miniştrii nominalizaţi la Interne - Mircea Abrudean, Proiecte Europene - Dragoş Pâslaru, Muncă - Raluca Turcan, Sănătate - Oana Gheorghiu, Externe - Oana Ţoiu, Justiţie - Andrea Chil, Cultură - Ötvös Koppány Bulcsú, Educaţie - Mihai Dimian, Dezvoltare - Cseke Attila şi Mediu - Diana Buzoianu.

Luni, au primit avize negative în urma audierilor miniştrii propuşi la Energie - Sebastian Burduja, Apărare - Radu Miruţă, Transporturi - Cătălin Drulă, Economie - Irineu Darău. Avize pozitive au fost emise pentru Tanczos Barna (Agricultură) şi Alexandru Nazare (Finanţe).