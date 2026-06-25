Impas după prima întâlnire în trei luni a liderilor fostei coaliții. Variantele de premier pe care le-ar avea Nicușor Dan

PSD insistă pentru un cabinet minoritar cu Grindeanu premier, în timp ce PNL, USR și UDMR încearcă să impună alt nume pentru această funcție și implicit un executiv fără PSD. Miercuri seară, președintele Nicusor Dan părea optimist că partidele vor ajunge la un acord.

Nicușor Dan: „O să avem o guvernare pro-occidentală minoritară și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte din Guvern, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serioși și să închidem cât de curând”.

Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor s-au întâlnit dimineață la Palatul Victoria si au negociat acordul politic pe care vor să îl prezinte social-democraților, dar și mai multe variante de premier pe care să le propună președintelui pentru un guvern minoritar fără PSD.

Și Sorin Grindeanu a avut o sedinta de urgenta cu o parte dintre social- democrati. Au discutat programul de guvernare asumat de PSD și propunerile venite din partea PNL. Conducerea PSD ar fi respins categoric condițiile liberalilor pentru acordarea sprijinului în Parlament.

Joi după amiază, cei patru lideri s-au întâlnit la Vila Lac 2 pentru a încerca să deblocheze situația. Dar la plecare nu au dat declaratii.

Potrivit unor surse apropiate de președinte, Nicușor Dan vrea sa desemneze premierul dupa ce partidele incheie un acord. În această seară, președintele revine din Polonia, iar mâine se va întâlni cu liderii celor patru formațiuni.

Între timp, pe rețelele de socializare, liberali si sociali democrati din teritoriu s-au atacat reciproc.

Claudiu Manda a scris pe Facebook: „Cum puteți cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte?”.

La rândul său, Ciprian Dobre, de la PNL, a transmis că, fără o serie de condiții clare asumate de PSD, liberalii nu vor oferi sprijinul: „Cum își închipuie PSD că PNL ar putea vota un guvern de stânga fără să semneze un act prin care să își asume obligații față de România? Nu, domnilor, acordul PNL pentru instalarea unui guvern de stânga este condiționat!”.

Și Ludovic Orban, fost conslier prezidențial și fost președinte al PNL, a scris ca „PNL și USR nu au cum să voteze un guvern minoritar PSD condus de Grindeanu. Decât dacă vor să se sinucidă politic.”

Tot el le-a atras atentia liberalilor ca odata ajuns la guvernare, PSD va incerca sa rupa PNL. De altfel, la receptia de la ambasada SUA, cei care au sustinut guvernul Adrian Veștea împotriva deciziei PNL au facut o fotografie de grup cu liderul PSD, Sorin Grindeanu.