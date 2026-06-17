De asemenea, parlamentarii UDMR nu se vor afla în sală în momentul votului. Kelemen Hunor a mai spus că ceea ce se întâmplă în acest moment nu este despre România, ci este o luptă între diferite partide.

"Decizia noastră a fost să nu susţinem învestirea guvernului, deci nu vom vota guvernul. A fost o decizie cu o singură abţinere, niciun vot împotrivă, deci asta va fi poziţia noastră în momentul votului", a anunţat Kelemen Hunor.

El a precizat că s-a pus problema la procedură, cum vom face în momentul votului, dincolo de a nu susţine.

"Aici au fost trei posibilităţi, o posibilitate să fim prezenţi şi să nu votăm. Asta este una dintre variante. Am înţeles că aşa vor proceda AUR, PNL şi USR. A doua posibilitate este să votăm împotrivă, dar aici nu a susţinut această variantă nimeni şi vă spun de ce. Dincolo de faptul că nu vrem să votăm împotriva foştilor noştrii colegi şi sper că viitorii noştri colegi, într-o altă etapă viitoare, fiindcă nu avem motive să votăm împotriva, e unul să nu pot să susţin, dar să votez împotriva altceva. Şi după aceea, dacă vor fi mai puţine voturi împotrivă decât suntem noi, începe speculaţia că de fapt noi nu am respectat decizia. Asta trebuie să evităm, fiindcă decizia este extrem de clară şi cunoscută de toată lumea. Şi atunci am spus că nu vom fi în sală în momentul votului", a precizat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a mai afirmat că, din păcate, "ceea ce se întâmplă în acest moment, şi acesta era argumentul, nu este despre România".

"Este o luptă între diferite partide şi nu vrem să fim implicaţi în această luptă. Nu este lupta noastră. Dacă ar fi pentru România, atunci asigur am fi în sală şi asta a fost argumentul pentru care noi am luat decizia să ieşim din sală în momentul votului", a completat Kelemen Hunor.

UDMR a decis, în şedinţa de marţi, că nu va face parte din Guvernul Veştea. Consiliul Permanent al UDMR a formulat, de asemenea, o recomandare către grupurile parlamentare proprii din Camera Deputaţilor şi Senat să nu voteze pentru învestirea Cabinetului Veştea, însă formal decizia va fi luată de grupurile parlamentare ale UDMR.