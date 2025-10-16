Parlamentul a votat. ”Un succes major. De vara viitoare putem sa facem plajă, din nou, gratuit pe litoralul românesc”

Deputatul Daniel Georgescu susține că, ”de azi înainte, 20% din fiecare plajă va putea rămâne liberă, fără șezlonguri și fără alte activități comerciale”.

El spune că Parlamentul a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care primăriile vor putea organiza și întreține sectoare de plajă unde nu vor exista activități comerciale, ”șezlonguri sau beachbar-uri din metru în metru”.

Parlamentarul afirmă că legea prevede că 20% din fiecare plajă ”va putea rămâne liberă, fără șezlonguri”.

Mesajul complet al deputatului Daniel Georgescu:

”Plajele vin înapoi la oameni! Este o mare realizare, un succes major pentru toți românii! De vara viitoare, putem sa facem plajă, din nou, gratuit pe litoralul românesc! ... Cu plaje ca în occident! O promisiune din campanie deja onorată!

De azi înainte, 20% din fiecare plajă va putea rămâne liberă, fără șezlonguri și fără alte activități comerciale. Primăriile se pot organiza, vor putea avea acest drept și vor putea întreține aceste sectoare de plajă. Curățenie, dușuri, cabine de schimb, acces pentru persoanele cu dizabilități, fiecare cum consideră că este civilizat și eficient. Dar fără activități comerciale, șezlonguri sau beachbar-uri din metru în metru!

Modificările au fost votate astăzi de Parlament și se vor aplica în cel mai scurt timp!

Am perseverat și am reușit! Este o zi mare pentru mine, constănțean crescut la malul mării cu prosopul pe plajă!

Modificările pe care le-am inițiat din partea PSD Constanța au fost astăzi adoptate de colegii mei din Parlament sunt o victorie a noastră, a tuturor. De vara viitoare vom putea avea, cu adevărat, dreptul de a ne alege unde vom face plajă. Și vom putea sa ne bucuram GRATUIT de plajele noastre! Sunt bucuros!

Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut în acest demers. Nu a fost ușor, credeti-ma dar aceste schimbări sunt o realizare imensă atât pentru cei care locuiesc la malul marii dar și pentru toți românii care vin în vacanță pe litoralul nostru. Am făcut ce trebuia, dragi colegi. Vă mulțumesc!”

Inițiatorii acestei legi spun în expunerea de motive că tot mai mulți români au semnalat faptul că accesul liber la mare şi plajă a devenit, în multe zone, ”aproape imposibil”.

”În ultimii 20 de ani, s-a constatat o creştere semnificativă a activității de închiriere a plajelor Mării Negre către operatori privați, cu scopul exploatării comerciale a acestora. Deşi acest model economic aduce venituri bugetare şi sprijină activitățile

turistice, el a generat dezechilibre majore între interesul public şi cel privat.

Tot mai mulți cetățeni semnalează faptul că, accesul liber la mare şi plajă a devenit, în multe zone, aproape imposibil, din cauza supraaglomerării cu şezlonguri, a prețurilor prohibitive practicate pe plajele închiriate către privați şi a restricțiilor impuse de operatorii economici asupra spațiilor care ar trebui să

rămână publice”.

Ce prevede legea care a fost adoptată în Parlament

Iată câteva dintre cele mai importante prevederi ale Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă:

-► La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuți la alin.(1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condițiile legii, cu excepția autorităților administrației

publice locale, prevăzute la alin.(1) lit.d).

(2) Titularul dreptului de proprietate a plajelor atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic

care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinația de plajă publică."

-► La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins:

,(1¹) Autoritățile administrației publice locale care au în folosință gratuită suprafețe de plajă turistică cu titulatura de plajă publică, au următoarele obligații:

a) asigurarea curățeniei şi igienizării plajei publice prin:

(i) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de salubrizare zilnică, în perioada sezonului estival;

(ii) instalarea coşurilor speciale pentru deşeuri, colectare selectivă şi toalete ecologice;

(iii) activități de dezinsecție şi deratizare, dacă este cazul;

b) amenajări pentru siguranța turiştilor şi accesibilitate:

(i) asigurarea accesului neîngrădit prin dispunerea unor căi de acces pentru persoanele cu dizabilități;

(ii) rampe de acces şi module de grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități;

(iii) instalarea de panouri de informare şi avertizare privind regulile de comportament pe plajă;

(iv) montarea de duşuri;

(v) împrejmuirea limitărilor cu balize simple, fără îngrădire, care

semnalizează zona de plajă publică;

c) asigurarea serviciului de salvamar, a pazei şi ordinii publice:

(i) contractarea de personal salvamar în timpul sezonului estival;

(ii) amenajarea unui punct de prim ajutor, conform cerințelor

direcției de sănătate publică, pe toată perioada sezonului estival;

(iii) colaborarea cu Poliția Locală, Poliția Română și Jandarmeria Română pentru prevenirea oricăror incidente sau ocuparea abuzivă a plajei publice de către comercianți;

(iv) interzicerea activităților comerciale fără autorizație;

