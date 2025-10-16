Parlamentul a votat. ”Un succes major. De vara viitoare putem sa facem plajă, din nou, gratuit pe litoralul românesc”

Stiri Politice
16-10-2025 | 11:29
litoral, plaja, sezlong
Inquam Photos / George Calin

Deputatul Daniel Georgescu susține că, ”de azi înainte, 20% din fiecare plajă va putea rămâne liberă, fără șezlonguri și fără alte activități comerciale”.  

autor
Cristian Matei

El spune că Parlamentul a adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care primăriile vor putea organiza și întreține sectoare de plajă unde nu vor exista activități comerciale, ”șezlonguri sau beachbar-uri din metru în metru”.

Parlamentarul afirmă că legea prevede că 20% din fiecare plajă ”va putea rămâne liberă, fără șezlonguri”.

Mesajul complet al deputatului Daniel Georgescu:

Plajele vin înapoi la oameni! Este o mare realizare, un succes major pentru toți românii! De vara viitoare, putem sa facem plajă, din nou, gratuit pe litoralul românesc! ... Cu plaje ca în occident! O promisiune din campanie deja onorată!

Citește și
retreat litoral
Noul trend de pe litoral, care atrage tot mai mulți turiști. Prețul unei experiențe poate ajunge până la 3.000 de lei

De azi înainte, 20% din fiecare plajă va putea rămâne liberă, fără șezlonguri și fără alte activități comerciale. Primăriile se pot organiza, vor putea avea acest drept și vor putea întreține aceste sectoare de plajă. Curățenie, dușuri, cabine de schimb, acces pentru persoanele cu dizabilități, fiecare cum consideră că este civilizat și eficient. Dar fără activități comerciale, șezlonguri sau beachbar-uri din metru în metru!

Modificările au fost votate astăzi de Parlament și se vor aplica în cel mai scurt timp!

Am perseverat și am reușit! Este o zi mare pentru mine, constănțean crescut la malul mării cu prosopul pe plajă!
Modificările pe care le-am inițiat din partea PSD Constanța au fost astăzi adoptate de colegii mei din Parlament sunt o victorie a noastră, a tuturor. De vara viitoare vom putea avea, cu adevărat, dreptul de a ne alege unde vom face plajă. Și vom putea sa ne bucuram GRATUIT de plajele noastre! Sunt bucuros!

Mulțumesc tuturor colegilor care m-au susținut în acest demers. Nu a fost ușor, credeti-ma dar aceste schimbări sunt o realizare imensă atât pentru cei care locuiesc la malul marii dar și pentru toți românii care vin în vacanță pe litoralul nostru. Am făcut ce trebuia, dragi colegi. Vă mulțumesc!

Inițiatorii acestei legi spun în expunerea de motive că tot mai mulți români au semnalat faptul că accesul liber la mare şi plajă a devenit, în multe zone, ”aproape imposibil”.

În ultimii 20 de ani, s-a constatat o creştere semnificativă a activității de închiriere a plajelor Mării Negre către operatori privați, cu scopul exploatării comerciale a acestora. Deşi acest model economic aduce venituri bugetare şi sprijină activitățile
turistice, el a generat dezechilibre majore între interesul public şi cel privat.

Tot mai mulți cetățeni semnalează faptul că, accesul liber la mare şi plajă a devenit, în multe zone, aproape imposibil, din cauza supraaglomerării cu şezlonguri, a prețurilor prohibitive practicate pe plajele închiriate către privați şi a restricțiilor impuse de operatorii economici asupra spațiilor care ar trebui să
rămână publice”.

Ce prevede legea care a fost adoptată în Parlament

Iată câteva dintre cele mai importante prevederi ale Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă:

-► La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

”(1) Utilizatorii plajelor în scop turistic prevăzuți la alin.(1) încheie contracte de închiriere cu titularul dreptului de administrare a plajelor, pentru unul sau mai multe sezoane estivale, în condițiile legii, cu excepția autorităților administrației
publice locale, prevăzute la alin.(1) lit.d).

(2) Titularul dreptului de proprietate a plajelor atribuie în folosință gratuită autorităților administrației publice locale din localitățile riverane Mării Negre, la solicitarea acestora, o cotă de până la 20% din suprafața plajelor utilizate în scop turistic
care sunt situate pe raza lor administrativ-teritorială, cu destinația de plajă publică."

-► La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins:

,(1¹) Autoritățile administrației publice locale care au în folosință gratuită suprafețe de plajă turistică cu titulatura de plajă publică, au următoarele obligații:

a) asigurarea curățeniei şi igienizării plajei publice prin:
(i) organizarea şi desfăşurarea activităţilor de salubrizare zilnică, în perioada sezonului estival;
(ii) instalarea coşurilor speciale pentru deşeuri, colectare selectivă şi toalete ecologice;
(iii) activități de dezinsecție şi deratizare, dacă este cazul;
b) amenajări pentru siguranța turiştilor şi accesibilitate:
(i) asigurarea accesului neîngrădit prin dispunerea unor căi de acces pentru persoanele cu dizabilități;
(ii) rampe de acces şi module de grupuri sanitare pentru persoanele cu dizabilități;
(iii) instalarea de panouri de informare şi avertizare privind regulile de comportament pe plajă;
(iv) montarea de duşuri;
(v) împrejmuirea limitărilor cu balize simple, fără îngrădire, care
semnalizează zona de plajă publică;
c) asigurarea serviciului de salvamar, a pazei şi ordinii publice:
(i) contractarea de personal salvamar în timpul sezonului estival;
(ii) amenajarea unui punct de prim ajutor, conform cerințelor
direcției de sănătate publică, pe toată perioada sezonului estival;
(iii) colaborarea cu Poliția Locală, Poliția Română și Jandarmeria Română pentru prevenirea oricăror incidente sau ocuparea abuzivă a plajei publice de către comercianți;
(iv) interzicerea activităților comerciale fără autorizație;

Se construiește o nouă autostradă în România, de 305 km. Când ar trebui să fie gata

Sursa: Pro TV

Etichete: litoral, plaja, lege, Parlament, deputat,

Dată publicare: 16-10-2025 11:26

Articol recomandat de sport.ro
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Revelion pe Arena Națională! Câți bani trebuie să scoți din buzunar + ce artiști intră „în teren”
Citește și...
Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie
Stiri actuale
Au început demolările pe litoral. Terasele și barurile de pe plajă sunt puse la pământ. Cum arată acum Mamaia și Eforie

Pe lângă vremea de octombrie, în aceste zile, litoralul românesc are un aer deplorabil. Zeci de terase aflate pe plajele din Mamaia Nord și Eforie sunt demolate la finalul celor 10 ani de concesiune.

Noul trend de pe litoral, care atrage tot mai mulți turiști. Prețul unei experiențe poate ajunge până la 3.000 de lei
Stiri Turism
Noul trend de pe litoral, care atrage tot mai mulți turiști. Prețul unei experiențe poate ajunge până la 3.000 de lei

Un nou tip de vacanță câștigă tot mai mult teren atât pe litoral, cât și în Delta Dunării. Vorbim despre retreat-urile tematice, în care oamenii combină statul la plajă cu sesiunile de pilates, yoga sau meditații. Prețurile pot ajunge și la 3.000 de lei.

Recomandări
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei
Stiri actuale
Scandal la vârful Armatei: prima femeie medic general cu două stele, cercetată pentru un prejudiciu de peste 8 milioane lei

Acuzații de corupție la vârful Spitalului Militar Central. Managerul instituției, medicul Florentina Ioniță, general cu două stele în Armata Română este suspectat de abuz în serviciu și uzurpare de calități oficiale.

Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport
Stiri externe
Mitul mașinilor „eco”: Hibridele plug-in poluează aproape la fel de mult ca cele pe benzină | Raport

Vehiculele hibride electrice plug-in (PHEV) emit de aproape cinci ori mai multe gaze cu efect de seră decât indică cifrele oficiale, potrivit unui nou raport, citat de The Guardian. 

Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte
Stiri Politice
Cum va arăta noua conducere a PSD. „Divorț” în cuplul Olguța Vasilescu-Claudiu Manda dacă Grindeanu va fi ales președinte

Dacă Claudiu Manda va ocupa funcția de secretar general al PSD, Olguța Vasilescu nu va mai rămâne vicepreședinte al formațiunii.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 16 Octombrie 2025

03:13:06

Alt Text!
La Măruță
15 Octombrie 2025

01:30:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Octombrie 2025

01:46:06

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28