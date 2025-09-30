Parlamentarii vor fi obligați să facă publice întâlnirile cu firmele de lobby. Proiectul stârnește critici de la opoziție

Parlamentarii vor fi obligați să facă publice întâlnirile pe care le au cu reprezentanții companiilor sau organizațiilor care vor să influențeze diverse inițiative legislative. Asta prevede un proiect de lege votat marți de deputați și senatori.

Inițiativa a fost amplu criticată, mai ales de opoziție. A avut obiecții și liderul UDMR care spune că proiectul este superficial, inaplicabil, și va fi doar o chestiune de timp, până când se vă ajunge la acuzații de abuz în serviciu.

De la vot s-au abținut cei din opoziție, cu excepția celor din POT, care au votat pentru proiect, alături de cei de la putere.

În Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), aleșii vor publica întâlnirile pe care le au cu reprezentanții unor companii care își manifestă interesul pentru un proiect de lege depus de ei în Parlament.

Întâlnirile trebuie înscrise fie că au loc în format fizic, fie online. Dacă sunt planificate, trebuie notate cu 48 de ore înainte. Dacă sunt neprogramate - vor fi introduse în registru în maximum 48 de ore după ce se finalizează.

Parlamentarii trebuie să introducă în platformă numele celor cu care se văd și ce companii reprezintă, data, locul, dar și scopul întrevederii. Cei care nu se conformează vor primi un avertisment scris.

Deși partidul său a inițiat și votat inițiativa, Kelemen Hunor i-a scos în evidență neajunsurile - în aplauzele opoziției.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Este un proiect superficial, inaplicabil și este un proiect care nu are nicio legătură cu realitatea. Asta nu înseamnă că nu susținem transparența totală pentru actul legislativ. Lipsesc definițiile din acest proiect de lege”.

Bogdan Velcescu, deputat AUR: „Puteați foarte bine să spuneți că e vorba despre firme de lobby sau de firme de consultanță”.

Dorin Petrea, senator grup Pace - Întâri România: „Am un singur cuvânt pentru această lege: dictatură”.

Gheorghe Vela, senator POT: „Transparența este un lucru bun. Cui îi este frică de transparență? Celor care au ceva de ascuns”.

Pentru aderare, OCDE impune standarde de transparență, iar acesta este un pas în atingerea acestor obiective, spun inițiatorii proiectului.

Violeta Alexandru, senator USR: „Este despre transparență. Chiar nu cred că trebuie să aveți vreo frică că se întâmplă ceva dintr-o simplă menționare, așa cum se întâmplă la Parlamentul European”.

RUTI există deja pentru membrii Guvernului și șefii administrației centrale și locale. În această lună, pe platformă au fost înregistrate sub 30 de întâlniri.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













