Olguţa Vasilescu susţine că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a dăunat României: Pe deficitul acela s-au majorat pensiile

Liderul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, deoarece ”pe deficitul acela” a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România.

”Acum, ei nu le mai recunosc şi vorbesc despre deficit, în condiţiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a fost cea mai mare creştere de pensii din istorie. Pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor şi a angajaţiilor cu 31 la sută. S-au făcut, de asemenea, toate autostrăzile şi drumurile expres, 400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres. Ce facem? Ne oprim?”, a spus Lia Olguţa Vasilescu la Antena 3, potrivit News.ro.

Ea a afirmat că toate ţările mari au deficit şi că acesta este necesar pentru dezvoltare.

Totodată, Olguţa Vasilescu a declarat că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă, economia României a crescut.

”Eu zic că avem o situaţie stabilă. Economia era pe un trend de creştere. Să nu uităm că am depăşit cinci ţări în perioada aceea de tristă amintire, cum zic ei, Ciucă şi Ciolacu. Am depăşit Portugalia la vremea respectivă, Cehia, Slovacia, Grecia şi aşa mai departe. Ne-am apropiat de cea a Poloniei. E adevărat, cu nişte împrumuturi pe care, încă o dată, le fac toate ţările. În afară de Germania, toate celelalte ţări merg pe împrumuturi”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

Fostul premier Marcel Ciolacu l-a atacat în repetate rânduri pe succesorul său, Ilie Bolojan, şi a criticat dur măsurile adoptate de Guvern.

În 18 noiembrie, fără a pronunţa numele prim-ministrului, Ciolacu spunea că ”un om vrea să arate că e salvatorul omenirii” şi că ”acel om, prin această atitudine, că nimic nu funcţionează, îndepărtează investitori, măreşte singur dobânzile”.

Ciolacu cataloghează deficitul drept ”o gogoriţă” şi susţine că, în perioada în care a construit autostrăzile, Spania a avut un deficit mai mare decât cel pe care îl înregistrează România.

