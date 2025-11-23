Olguţa Vasilescu susţine că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a dăunat României: Pe deficitul acela s-au majorat pensiile

23-11-2025 | 21:53
Olguța Vasilescu îl laudă pe Ciolacu pentru negocierile cu PNL: ”Le-ați luat liberalilor și banii de pe pieptul mortului”
Liderul PSD, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, deoarece ”pe deficitul acela” a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România.

Cristian Matei

”Acum, ei nu le mai recunosc şi vorbesc despre deficit, în condiţiile în care pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a fost cea mai mare creştere de pensii din istorie. Pe deficitul acela a crescut puterea de cumpărare a pensionarilor şi a angajaţiilor cu 31 la sută. S-au făcut, de asemenea, toate autostrăzile şi drumurile expres, 400 de kilometri de autostradă şi drumuri expres. Ce facem? Ne oprim?”, a spus Lia Olguţa Vasilescu la Antena 3, potrivit News.ro.

Ea a afirmat că toate ţările mari au deficit şi că acesta este necesar pentru dezvoltare.

Totodată, Olguţa Vasilescu a declarat că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă, economia României a crescut.

Eu zic că avem o situaţie stabilă. Economia era pe un trend de creştere. Să nu uităm că am depăşit cinci ţări în perioada aceea de tristă amintire, cum zic ei, Ciucă şi Ciolacu. Am depăşit Portugalia la vremea respectivă, Cehia, Slovacia, Grecia şi aşa mai departe. Ne-am apropiat de cea a Poloniei. E adevărat, cu nişte împrumuturi pe care, încă o dată, le fac toate ţările. În afară de Germania, toate celelalte ţări merg pe împrumuturi”, a adăugat Lia Olguţa Vasilescu.

