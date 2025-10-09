Departamentul de Stat: Marco Rubio laudă rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră și partener strategic

09-10-2025 | 19:57
oana toiu si marco rubio
IMAGO

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul de externe român, Oana Ţoiu, prilej cu care cei doi oficiali au trecut în revistă aspecte ale dialogului strategic bilateral.

Vlad Dobrea

Acestea incluzând apărarea consolidată, energia şi cooperarea în ce priveşte securitatea frontierelor, se arată într-un comunicat publicat joi de Biroul Purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat pe site-ul instituţiei.

Secretarul de stat Rubio a recunoscut eforturile României de a îndeplini angajamentele privind cheltuielile de apărare şi rolul său în calitate de furnizor de securitate la Marea Neagră.

Secretarul de stat al SUA şi ministrul de externe român au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor din Statele Unite în proiecte româneşti în domeniile nuclear civil şi de gaze, precum şi despre oportunităţi pentru cooperare economică suplimentară, se mai arată în comunicatul emis de Departamentul de Stat, prin vocea purtătorului de cuvânt adjunct principal, Tommy Pigott.

Sursa: Agerpres

Incendii de amploare la Odesa după un atac al Rusiei cu drone. Peste 30.000 de oameni au rămas fără energie electrică
Incendii de amploare la Odesa după un atac al Rusiei cu drone. Peste 30.000 de oameni au rămas fără energie electrică

Forţele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra regiunii Odesa (sudul Ucrainei) în noaptea de miercuri spre joi, provocând incendii şi întreruperi în alimentarea cu energie electrică pentru zeci de mii de consumatori.

România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei
România, în centrul atenției Parlamentului European. Deputații cer sancțiuni dure după atacurile hibride ale Rusiei

Parlamentul European a adoptat o rezoluție care cere un răspuns unitar al Uniunii Europene la atacurile hibride și încălcările spațiului aerian de către Rusia.

CPI, apel către Dușanbe: Tadjikistanul are obligația de a coopera și de a-l reține pe Putin, acuzat de crime de război
CPI, apel către Dușanbe: Tadjikistanul are obligația de a coopera și de a-l reține pe Putin, acuzat de crime de război

Curtea Penală Internaţională (CPI) a făcut apel la Tadjikistan să-şi respecte obligaţiile şi să-l reţină pe preşedintele rus Vladimir Putin, care se află în prezent într-o vizită de stat pe teritoriul acestei ţări din Asia Centrală. 

