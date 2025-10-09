Departamentul de Stat: Marco Rubio laudă rolul României ca furnizor de securitate la Marea Neagră și partener strategic

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit cu ministrul de externe român, Oana Ţoiu, prilej cu care cei doi oficiali au trecut în revistă aspecte ale dialogului strategic bilateral.

Acestea incluzând apărarea consolidată, energia şi cooperarea în ce priveşte securitatea frontierelor, se arată într-un comunicat publicat joi de Biroul Purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat pe site-ul instituţiei.

Secretarul de stat Rubio a recunoscut eforturile României de a îndeplini angajamentele privind cheltuielile de apărare şi rolul său în calitate de furnizor de securitate la Marea Neagră.

Secretarul de stat al SUA şi ministrul de externe român au discutat, de asemenea, despre rolul companiilor din Statele Unite în proiecte româneşti în domeniile nuclear civil şi de gaze, precum şi despre oportunităţi pentru cooperare economică suplimentară, se mai arată în comunicatul emis de Departamentul de Stat, prin vocea purtătorului de cuvânt adjunct principal, Tommy Pigott.

