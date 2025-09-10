Nicușor Dan, după incidentul din Polonia: „România e pregătită să aplice procedurile NATO. Nu e niciun motiv de îngrijorare”

10-09-2025 | 21:37
Nicușor Dan
Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan susține că România nu are motive de îngrijorare, în contextul incidentelor recente cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Poloniei.

Aura Trif

Întrebat dacă a crescut nivelul de alertă securitate în ceea ce priveşte România în urma incidentului din Polonia, şeful statului a răspuns că România va aplica aceleaşi proceduri pe care le-a aplicat Polonia, împreună cu partenerii din NATO, dacă se va afla într-o situaţie similară.

”România este stat NATO, în cadrul NATO există nişte proceduri, bineînţeles că eu nu o să descriu operaţiunile militare – în cadrul NATO există nişte proceduri şi România este pregătită să aplice aceste proceduri cu echipamentul corespunzător. Nu e niciun motiv de îngrijorare din partea României”, a afirmat Nicuşor Dan, miercuri seară, la TVR 1.

Preşedintele a spus că acţiunile ar fi derulate de România şi de aliaţii săi din NATO ”pentru că de aia e important să ai parteneriate bilaterale şi să faci parte din organizaţii”.

Nicuşor Dan a precizat că, în discuţiile cu partenerii din NATO, România şi-a exprimat solidaritatea cu Polonia.

”Din perspectiva României, evident că trebuie să fim solidari cu Polonia, am exprimat direct asta şi am participat la această consultare care va continua. Polonia şi prin asta ţările NATO au demonstrat că sunt pregătite şi că au o reacţie care este în timp real”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO, care permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate, după ce mai multe drone rusești au pătruns în spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte.

