Sindicatele pregătesc un protest de amploare în Capitală. Sunt deja manifesații în țară. „Suntem nemulțumiți de austeritate”

10-09-2025 | 13:49
Sindicatele se mobilizează și anunță un protest de amploare în Capitală, luna viitoare.

Marius Grama,  Yvette Mîrza

Până atunci, în Constanța și Galați, sindicaliști din Sănătate, Educație, Armată și reprezentanți ai marilor confederații au ieșit miercuri în stradă în fața Prefecturilor, nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvern.

Oamenii spun că măsurile decise de Executiv afectează categoriile cele mai vulnerabile. Peste o mie de oameni au ieșit în stradă la Constanța, cu tobe, fluiere și vuvuzele. Pe pancarte mari și-au scris nemulțumirile.

Tiberiu Botez, președinte CNSLR Frăția: „Nemulțumirile noastre sunt legate de austeritatea impusă de Guvern. Au început cu cei mai săraci, cu talpa țării, cei care duc greul în România”.

Profesorii spun că e nevoie de mai multe cadre didactice, iar după noile măsuri, cei de la catedră devin suprasolicitați.

Mitică Iosif, președinte SLSIP Constanța: „Sunt creșteri de norme didactice, profesori titulari care sunt obligați să predea 4 discipline, sunt clase de simultan care s-au înmulțit, ce reușești să faci, nu ai cum să faci performanță în aceste condiții”.

Sindicaliștii Cartel Alfa au acuzat Guvernul de nerespectarea legii dialogului social și de tăieri nejustificate de salarii și sporuri, dar și de neplata orelor suplimentare. În plus, sindicaliștii s-au plâns de suprataxarea pensionarilor.

Ion Caraignat, președinte Cartel Alfa: „Un pensionar care are 5.000 lei astăzi, 10 pensii și jumătate. Toți trecem prin austeritate".

În Galați, peste 100 de protestatari au scandat miercuri în fața prefecturii. Au cerut demisia Cabinetului Bolojan și renunțarea la unele măsuri de austeritate.

Romeo Gârneață, lider Cartel Alfa: „Toate pachetele de măsuri de austeritate sunt doar împotriva cetățenilor, a salariaților simpli, a pensionarilor și a grupurilor vulnerabile, mame, elevi, copii și așa mai departe. Am ieșit astăzi în stradă să cerem, simplu, demisia lui Ilie Bolojan."

Cei mai vocali au fost profesorii și siderurgiștii.

Profesoară: „Au dispărut, la nivelul intregii tari, 14.000 de posturi. Asta înseamnă că 14.000 de colegi suplinitori, oameni de altminteri calificați, cu grade didactice, au plecat din sistem. Cine o să mai predea?".

Profesoară: „Ne-a mărit norma didactică la 20 de ore pe săptămână, pe același salariu. Asta înseamnă că ne-a scăzut salariul cu mai mult de 25%".

Dascălii au explicat că meseria lor devine tot mai puțin atractivă, mai ales în condițiile în care un profesor debutant primește numai 22 de lei pe oră. La fel de suparăți sunt și muncitorii de la combinatul siderurgic din Galați.

Bărbat: „Peste 70% din salariați se află în șomaj tehnic, începând cu 1 septembrie. Evident că speranța noastră, a tuturor, este ca după 1 octombrie, potențiali investitori să învestească în combinatul siderurgic de la Galați”.

Reprezentanții Cartel Alfa au anunțat un protest de amploare la București, cel mai probabil pe 7 octombrie.

Ministerul Educației a cerut mărirea normei de lucru cu două ore pe săptămână - de la 18 la 20 de ore. A crescut numărul maxim de cursanți din clase - până la 34 - la nivel de liceu. Și peste 500 de școli au fost comasate.

Așadar, tot atâtea posturi de directori au fost desființate. Dar au dispărut inclusiv biblioteci din școlile cu puțini copii. Numărul total de posturi desființate este de 500, mai spune ministerul educației.

