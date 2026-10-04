Siegfried Mureșan, despre efectele retrogradării României: „Dobânzi mai mari și mai puține investiții. Populismul costă”

”Retrogradarea înseamnă că totul se schimbă în relaţia cu investitorii: mai puţine investiţii, mai puţine locuri de muncă, dobânzi mai mari, datoria va fi mai greu de plătit, iar fiecare om ar resimţi acest lucru imediat”, adaugă el. Mureşan îl felicită pe premierul interimar, Ilie Bolojan, pentru ”munca serioasă care a dus la păstrarea ratingului României”.

Siegfried Mureşan a arătat, duminică, într-o postare pe Facebook, că niciun stat membru al Uniunii Europene nu a fost retrogradat la junk de mai bine de 10 ani, potrivit News.ro.

El a amintit că ultimele state membre ale Uniunii Europene care au fost retrogradate sunt Grecia, în aprilie 2010, Irlanda, în iulie 2011, Ungaria, în noiembrie 2011, Portugalia, în noiembrie 2011, Cipru, în iunie 2012, şi Slovenia, în mai 2013, state "aflate în criză adâncă la acel moment".

"Retrogradarea înseamnă că totul se schimbă în relaţia cu investitorii: mai puţine investiţii, mai puţine locuri de muncă, dobânzi mai mari, datoria va fi mai greu de plătit, iar fiecare om ar resimţi acest lucru imediat. De aceea evitarea retrogradării este atât de importantă. Costurile retrogradării ar fi mult mai mari pentru fiecare om decât au fost măsurile luate în ultimul an. Responsabilitatea este necesară. Populismul costă. Să nu luăm niciodată decizii despre care ştim că vor avea consecinţe negative asupra oamenilor", a explicat Mureşan.

Totodată, el i-a transmis felicitări, tot pe Facebook, premierului interimar Ilie Bolojan, "pentru munca serioasă care a dus la păstrarea ratingului României".

"Munca serioasă merită apreciată, nu atacată. Ceea ce am obţinut trebuie protejat în perioada următoare, altfel sacrificiile oamenilor din acest an au fost degeaba", a afirmat europarlamentarul PNL.

Agenţia de rating S& P a reconfirmat ratingul suveran al României la nivelul "BBB-", cu perspectivă negativă, menţinând România în categoria ţărilor recomandate investiţiilor. Raportul care vizează România a subliniat progresele, dar a atras atenţia şi asupra faptului că instabilitatea politică este principalul risc.