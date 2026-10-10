Preşedintele Nicuşor Dan a vorbit sâmbătă, la evenimentul care marcheză centenarul Partidului Naţional Ţărănesc, despre îndepărtarea unora dintre români de idealul european, şeful statului arătând că „mulţi dintre noi am crezut că, odată obţinută democraţia, o să o avem pentru totdeauna şi vedem că azi este pusă în discuţie”.

„Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toţi cetăţenii români îşi văd viitorul bazat pe o societate democratică”, spune şeful statului.

Nicuşor Dan a vorbit, la evenimentul care marchează centenarul PNŢ, despre „principii, democraţie şi opoziţia faţă de orice formă de dictatură”.

Nicușor Dan, despre democrație: Am crezut că o să o avem pentru totdeauna, vedem că azi e pusă în discuție

„Ataşamentul faţă de valori s-a dovedit în perioada represiunii comuniste, când mii de membri ai partidului au fost arestaţi, prigoniţi, deportaţi, dar şi-au păstrat valorile, ceea ce însemană că nu a fost un simplu partid bazat pe interesele unei categorii sociale, ci a fost un partid de valori. A urmat perioada post-comunistă în care, din nou, România a avut nevoie de reconstrucţie şi pentru reconstrucţie a avut nevoie de repere şi, dacă ne uităm în urmă, pare că lupta a fost pierdută la momentul acela însă exact acele valori pe care le-au promovat într-o luptă aparent pierdută sunt cele care definesc aspiraţiile scietăţii noastre de azi şi sunt cele care au definit realizările societăţii noastre în tot acest interval, inclusiv orientarea fermă euro-atlantică. Vorbim puţin de valori. În primul rând, democraţia şi e important să o reafirmăm, pentru că mulţi dintre noi am crezut că, odată obţinută, o să o avem pentru totdeauna şi vedem că azi este pusă în discuţie. Mai mult decât atât, dacă întrebăm în sondaje de opinie românii, vedem că nu e atât de evident că toţi cetăţenii români îşi văd viitorul bazat pe o societate democratică”, a afirmat Nicuşor Dan sâmbătă, la evenimentul dedicat centenarului Partidului Naţional Ţărănesc.

Referindu-se la valorile creştine, promovate de Partidul Naţional Ţărănesc, şeful statului a subliniat: „Când vedem valurile de ură care străbat societatea noastră cu orice prilej, vedem cât de mult este nevoie de acele valori creştine ale iubirii aproapelui, sau cel puţin a respectului faţă de aproape, păstrând, evident, caracterul laic al statului”.

Acesta a amintit că PNŢ a fost „înainte de toate” un promotor al valorilor precum moralitate, responsabilitate, loialitate faţă de statul român şi demnitate în viaţa politică.