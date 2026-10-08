Şeful statului a afirmat că, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi înşine trebuie să dăm exemplu de moderaţie şi înţelegere, pentru că tot timpul o să avem opinii diferite, dar trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru, relatează News.ro.

”Mulţumesc pentru onoarea pe care o faceţi acestei comunităţi. Mă bucur că ajung şi eu din când în când cu dumneavoastră aici. De fiecare dată ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care pare că ne ocupă tot timpul”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan într-un scurt discurs susţinut în cadrul slujbei.

Şeful statului a arătat că ”este important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi”.

”Sunt nişte oameni care s-au pomenit şi aici, ctitorii. Şi de asemenea, cred eu că într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, noi înşine trebuie să dăm exemplu de moderaţie şi înţelegere, că tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru.”, a mai spus Nicușor Dan.

Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah, pomeniţi de Biserica Ortodoxă în data de 7 octombrie, au fost cinstiţi, miercuri, la cea mai importantă ctitorie a domnitorului Şerban Cantacuzino, potrivit Trinitas TV, citat de News.ro.

În biserica Mănăstirii Cotroceni, aşa cum era cunoscut iniţial lăcaşul de cult, acum parte a Muzeului Naţional Cotroceni, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor.

Alături de angajaţii administraţiei prezidenţiale şi de credincioşi, la slujbă a participat şi Preşedintele României Nicuşor Dan.