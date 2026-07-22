Sondaj: 46.3% dintre români preferă un regim mai puțin democratic ”dacă asigură mai multă ordine și stabilitate”

Conform sursei citate, 47.2% dintre participanții la sondaj consideră că democrația este de preferat, chiar dacă uneori implică mai multe conflicte și dezbateri politice, în timp ce 46.3% susțin că un regim mai puțin democratic poate fi de preferat dacă asigură mai multă ordine și stabilitate. â

Pe de altpă parte, 6.5% nu știu sau nu răspund.

Barometrul INSCOP mai arată că cei mai mulți votanți PNL și USR preferă democrația, în timp ce votanții AUR ”preferă un regim mai puțin democratic”.

”Declară că preferă democrația într-un procent semnificativ mai mare decât media votanții PNL și USR, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din urbanul mare. Votanții AUR, persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural preferă un regim mai puțin democratic pentru că asigură mai multă ordine și stabilitate într-o proporție mai ridicată decât restul populației”.

Acord afirmații

60.6% dintre respondenți consideră că este mai important ca puterea să fie controlată democratic, chiar dacă deciziile sunt luate mai lent.

La polul opus, 29.5% sunt de părere că este mai important ca deciziile să fie luate rapid, chiar dacă puterea este controlată democratic într-o măsură mai redusă.

Ponderea non-răspunsurilor este de 9.8%.

Datele au fost culese în perioada 13-16 iulie 2026. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului.

Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.