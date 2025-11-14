Aproape jumătate din alegătorii din Occident cred că democrația este distrusă, arată un sondaj international

14-11-2025 | 08:43
Oameni pe stradă
Alegătorii din lumea occidentală sunt tot mai alarmați de amenințările la adresa democrației, temându-se că partidele extremiste, știrile false și corupția vor submina alegerile.

Vlad Dobrea

Un amplu sondaj realizat de Ipsos, care a inclus aproape 10.000 de alegători din nouă țări – șapte din Uniunea Europeană, plus Regatul Unit și Statele Unite – a arătat că aproximativ jumătate dintre respondenți sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

Cu excepția Suediei, unde populația consideră că sistemul democratic funcționează bine, o majoritate clară din celelalte țări își exprimă îngrijorarea față de riscurile la care este expusă autoguvernarea în următorii cinci ani, potrivit sondajului publicat în exclusivitate de POLITICO.

„Există o îngrijorare larg răspândită cu privire la modul în care funcționează democrația, oamenii simțindu-se nereprezentați, în special de guvernele lor naționale”, a declarat pentru POLITICO Gideon Skinner, director senior pentru politică britanică la Ipsos.

„Există preocupări serioase legate de impactul știrilor false, al dezinformării, al lipsei de responsabilitate a politicienilor și al extremismului. În majoritatea țărilor se manifestă o dorință clară de schimbare radicală.”

Sondajul a fost realizat pe fondul temerilor tot mai mari că democrația din Occident este amenințată. Inegalitatea economică globală stimulează sprijinul pentru partidele extremiste, subminează dialogul public și creează terenul propice pentru autoritarism, potrivit unui raport recent al G20.

Săptămâna aceasta, Comisia Europeană și-a prezentat planul de întărire a democrației în cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. Însă criticii susțin că propunerea de combatere a interferențelor străine în alegerile europene este prea slabă, deoarece participarea statelor este voluntară. Autoritățile au identificat dezinformare și ingerințe electorale din partea Rusiei în mai multe țări europene în ultimul an, de la România până la Germania.

Pentru noul sondaj, Ipsos a intervievat peste 9.800 de alegători din Regatul Unit, Franța, Statele Unite, Spania, Italia, Suedia, Croația, Țările de Jos și Polonia, între 12 și 29 septembrie. Potrivit lui Skinner, în medie, 45% dintre respondenți din cele nouă țări s-au declarat nemulțumiți de modul în care funcționează democrația.

Alegătorii care se identifică cu extremele politice – atât de stânga, cât și de dreapta – au fost cei mai predispuși să afirme că democrația eșuează.

În Franța și Țările de Jos, nivelul de satisfacție a scăzut în ultimul an, pe fondul turbulențelor politice. Guvernul francez s-a confruntat cu o criză repetată în legătură cu bugetul național, în timp ce coaliția olandeză s-a destrămat la începutul acestui an, declanșând alegeri anticipate în octombrie.

În niciuna dintre cele nouă țări analizate majoritatea alegătorilor nu consideră că guvernul național le reprezintă bine punctele de vedere. Alegătorii din Croația și Regatul Unit au fost cei mai critici, doar 23% dintre ei declarând că se simt reprezentați de guvern.

În toate țările participante, cu excepția Poloniei – unde prezența la alegerile prezidențiale din acest an a fost ridicată – mai mulți respondenți au afirmat că starea democrației s-a deteriorat în ultimii cinci ani decât că s-a îmbunătățit. În Statele Unite, 61% dintre alegători consideră că situația democrației s-a înrăutățit din 2020.

Alegătorii din Franța (86%) și Spania (80%) sunt cei mai îngrijorați în privința viitorului sistemelor lor democratice în următorii cinci ani. Cei chestionați au identificat principalele amenințări la adresa democrației: dezinformarea, corupția, lipsa de responsabilitate a politicienilor și ascensiunea extremismului politic.

