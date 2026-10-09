„Terminaţi cu demagogia! Vă lăudaţi cu politicile unei guvernări în care consumul populaţiei a scăzut, tot mai multe firme au intrat în insolvenţă, puterea de cumpărare a fost măcinată, iar România a ajuns de pe locul al doilea la creştere economică în Uniunea Europeană la coada clasamentului. Ce anume prezentaţi drept succes? Auzim explicaţii. Auzim acuzaţii. Dar, dincolo de toate aceste dispute, nu vreţi să discutăm şi despre problemele pe care oamenii aşteaptă să le rezolvăm?”, spune Claudiu Manda pe Facebook, scrie News.ro.

El arată că „retorica PNL a devenit obsesivă”.

„Aţi rămas singuri în interimat, în timp ce românii spun că ţara merge într-o direcţie greşită. Mergeţi pe stradă şi ascultaţi ce spun oamenii. În toate colţurile ţării, nu doar acolo unde vă convine! Preşedintele Nicuşor Dan a desemnat un prim-ministru. De aici înainte, găsirea unei soluţii de guvernare este datoria tuturor partidelor care au primit un mandat din partea românilor. Iar cei care au cerut austeritate şi sacrificii au o obligaţie în plus: să îşi asume consecinţele politicilor dezastruoase pe care le-au susţinut! Nu mai este suficient să vă justificaţi deciziile. Este momentul să le arătaţi românilor ce sunteţi pregătiţi să faceţi pentru a îndrepta lucrurile”, menţionează Manda.

Secretarul general al PSD respinge scenariile privind susţinerea de către PSD a unei suspendări a preşedintelui.

„Terminaţi cu scenariile! Suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan nu face parte din agenda PSD. Numai în mintea celor preocupaţi să prelungească actuala criză se poate naşte ideea provocării uneia noi. Noi suntem preocupaţi de formarea unui Guvern funcţional, de stabilitatea şi credibilitatea României şi de redresarea economiei”, subliniază Claudiu Manda.

Reacţia lui Manda vine după ce deputatul PNL Alexandru Muraru, lider al PNL Iaşi, a acuzat la RFI Partidul Social Democrat că pregăteşte suspendarea preşedintelui Nicuşor Dan: „Lipsesc în acest moment 18 voturi pentru suspendarea preşedintelui”, a spus liberalul.