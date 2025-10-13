Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcție: ”Sunt alte lucruri care trebuie să ne îngrijoreze”

Președintele Nicușor Dan nu se teme de amenințările cu suspendarea din funcția de șef al statului, lansate de Elena Lasconi sau de reprezentanți ai partidului AUR.

Președintele a declarat într-un interviu pentru www.stirileprotv.ro, realizat de jurnalistul Cristian Leonte, că ”trebuie să ai niște argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare”, care în prezent nu există.

În opinia sa, alte lucruri ar trebui ”să ne îngrijoreze”, ”deficitul, relansarea economică, tensiunile din societate, dar nu asta”.

Cristian Leonte: Există o idee vehiculată în spațiul public de ceva vreme, inclusiv de către Elena Lasconi, după reforma administrației locale, privind o eventuală suspendare din funcția dumneavoastră, urmată, firește, de un referendum de demitere din funcție. Vă îngrijorează această temă?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Nu, deloc. În afară de cuvântul ăsta, nu văd niciun fel de argument. Totuși, e o chestiune foarte serioasă, ca președinte pe care l-au votat câteva milioane de oameni. Trebuie să ai niște argumente ca să ceri suspendare sau chiar revocare.”

Cristian Leonte: Dar, nu vă îngrijorează nici măcar intenția de a pune pe masă o astfel de discuție din partea partidelor de opoziție, de exemplu?

Președintele României, Nicușor Dan: ”Nu. Deloc, deloc. Nu, nu, nu, sunt alte lucruri care trebuie să ne preocupe, să ne îngrijoreze, deficitul, relansarea economică, tensiunile din societate, dar nu asta”.

PRO TV

Cine l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea din funcție

La începutul lunii septembrie, vicepreşedintele AUR Adrian Axinia a cerut preşedintelui României, Nicuşor Dan, declanşarea procedurii de convocare a unui referendum privind participarea României la o eventuală misiune de menţinere a păcii în Ucraina, afirmând că, în cazul în care preşedintele nu va convoca acest referendum, atunci formaţiunea va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

De asemenea, primarul municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, l-a amenințat pe Nicușor Dan cu suspendarea din funcție, din cauza reformelor fiscale implementate de premierul Ilie Bolojan, care ajung și în primării.

