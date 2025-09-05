AUR cere referendum pe tema trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina și amenință cu suspendarea lui Nicușor Dan

AUR mai spune că, în cazul în care preşedintele nu va convoca acest referendum, atunci formaţiunea va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului.

”În cazul în care Preşedintele Nicuşor Dan nu va catadicsi să convoace acest referendum şi va insista, alături de Guvern, pe ideea trimiterii de trupe româneşti în Ucraina, atunci AUR va lua în calcul declanşarea strângerii de semnături necesare suspendării şi demiterii din funcţie a şefului statului”, susține Axinia.

De menționat că atât președintele, cât și alți ofciali români au subliniat, în repetate rânduri, că România nu va participa cu trupe la o eventuală forță de meținere a păcii în Ucraina.

Potrivit unui comunicat AUR, un eventual referendum ar fi necesar în contextul în care şeful statului ar fi decis unilateral să participe la Summitul „Coalition of Willing” şi să adere la un plan prin care 26 de state se angajează să ofere garanţii de securitate Ucrainei „printr-o forţă de reasigurare la sol, pe mare şi în aer” (conform declaraţiilor Preşedintelui Franţei, Emmanuel Macron).

AUR consideră că ”românii nu sunt de acord cu trimiterea de trupe în Ucraina, nici în război, nici pentru menţinerea păcii, şi că acest lucru ar reprezenta o mare vulnerabilitate pentru România în cazul reizbucnirii conflictului”.

”Având în vedere lipsa de legitimitate a actualei Puteri politice şi dorinţa evidentă a românilor de a nu fi implicaţi în conflictul din Ucraina, este evident că o decizie trebuie luată doar după consultarea poporului. De aceea, îi solicit oficial Preşedintelui României să declanşeze procedura unui referendum consultativ în baza prerogativelor care îi sunt oferite de articolul 90 din Constituţie. O decizie a Guvernului în sensul participării la o misiune militară în Ucraina, fie ea şi de menţinere a păcii, ar fi o încălcare gravă a voinţei poporului român şi a articolului 4 alineatul 1 din legea fundamentală: (1) Statul are ca fundament unitatea poporului român şi solidaritatea cetăţenilor săi.”, a declarat Axinia, liderul europarlamentarilor AUR.

Partidul Alianţa pentru Unirea Românilor îi solicită Preşedintelui desecretizarea tuturor documentelor referitoare la ajutorul militar oferit Ucrainei.

Pe de altă parte, AUR vrea ca toate deciziile, inclusiv cele referitoare la participarea la mecanisme europene de tip ReArm Europe sau programul de înzestrarea militară SAFE, să fie validate în prealabil în Parlamentul României în urma unei dezbateri publice consistente.

