Nicuşor Dan: Nu am de gând să aleg consilieri dintre foştii preşedinţi ai României. A fost o emisiune de divertisment

Întrebat ce admiră la Klaus Iohannis, el spune că ”admiră rar”, dar că un lucru bun pe care l-a făcut fostul şef al statului a fost că a insistat pentru majorarea cheltuielilor militare.

”Haideţi să lămurim: a fost o emisiune de divertisment în care au fost întrebări ipotetice şi absurde, de exemplu cu cine mi-aş petrece viaţa pe o insulă pustie, nu am intenţia asta. Şi printre aceste întrebări absurde a fost şi de a alege dintr-un număr finit de preşedinţi ai României un consilier. Nu am de gând să aleg consilieri dintre foştii preşedinţi ai României”, a declarat Nicuşor Dan, miercuri seară, la Antena 3.

El a explicat că în emisiunea de divertisment în care a spus că l-ar alege consilier pe Klaus Iohannis exista convenţia că nu poate răspunde că nu ar alege pe nimeni dintre foştii şefi ai statului.

”De admirat admir rar, dar un lucru bun pe care l-a făcut preşedintele Iohannis a fost că, începând cu 2017, a insistat pentru majorarea cheltuielilor militare şi asta, în condiţiile de securitate pe care le avem azi, putem să spunem că e un lucru bun”, a argumentat Dan.

Luna trecută, primarul Capitalei declara, în emisiunea La Măruţă de la ProTV, că l-ar lua consilier la Cotroceni pe Klaus Iohannis, el declarând că fostul şef al statului are proaspete toate legăturile cu toţi partenerii noştri.

Ulterior, el a explicat că declaraţia sa a fost neinspirată, din cauza sosului picant servit în timpul emisiunii.

”De la prea mult sos picant, am dat şi răspunsuri neinspirate. Bineînţeles că nu l-aş lua pe fostul preşedinte Iohannis la Cotroceni. Am răspuns la o întrebare cu variante închise într-o emisiune de entertainment şi am dat mai multe răspunsuri în spiritul de divertisment al dialogului. Aşa cum am răspuns şi la întrebările despre ceilalţi contracandidaţi - pe cine aş lua cu mine pe o insulă pustie - aşa am făcut-o şi când am fost pus să aleg un consilier dintre foştii preşedinţi”, a spus Nicuşor Dan despre afirmaţia din cadrul emisiunii.

