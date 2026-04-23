Marian Neacşu a declarat la Parlament că toţi miniştrii PSD îşi vor da demisia la ora 14.00, inclusive el.

Întrebat ce se întâmplă cu secretarii de stat ai PSD şi cînd âşi vor depune aceştia demisia, Marian Neacşu a răspuns: ”Odată cu moţiunea de cenzură”.

El a menţionat că ”de fiecare data, PSD a guvernat foarte bine”.

Miniştrii PSD ar urma să se retragă din Executiv, joi, conform deciziei luate în unanimitate miercuri de liderii partidului.

Ministrul Finanţelor, liberalul Alexandru Nazare, a facut, joi, încă un apel către PSD să nu retragă miniştrii din Guvern, o astfel de decizie urmând a avea impact asupra stabilităţii financiare a României.