Dave Fiji, în vârstă de 25 de ani, a murit vineri seară după ce elicopterul în care se afla s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Aparatul plecase de la petrecerea de nuntă organizată în Dawsonville, unde sute de invitați s-au adunat pentru a-i vedea pe Dave și pe aleasa sa, Jessni, spunându-și „da”.

„Putem spune că a fost nunta perfectă. Nu ne-am fi putut dori mai mult”, a declarat George Fiji, tatăl mirelui, pentru postul WSB-TV.

Cei doi urmau să plece cu elicopterul în jurul orei 21:30 către Atlanta, de unde își începeau luna de miere. Însă ceața densă a întârziat decolarea, după ce Dave Fiji, care era și pilot, și-a exprimat îngrijorarea cu privire la condițiile de zbor.

„A spus: «Eu nu aș zbura, nu am zbura în astfel de condiții de vizibilitate»”, a povestit tatăl său.

Totuși, cuplul și pilotul elicopterului au decis în cele din urmă să decoleze. Potrivit familiei, pilotul intenționa să urce la o altitudine mai mare pentru a evita ceața.

La doar câteva minute după decolare, elicopterul s-a prăbușit într-o zonă împădurită din apropiere.

Atât Dave Fiji, cât și pilotul și-au pierdut viața. Jessni a supraviețuit și s-a trezit prinsă printre resturile aparatului de zbor.

„A spus că, atunci când s-a trezit, era sub dărâmături. L-a văzut întins pe pieptul ei”, a declarat tatăl lui Dave.

„Ea este asistentă medicală. Când l-a atins și l-a strigat, era deja rece”, a adăugat acesta.

Jessni a rămas blocată în epavă aproximativ cinci ore, până când echipele de salvare au reușit să ajungă la locul accidentului și să o elibereze.

În mod incredibil, femeia nu a suferit nicio fractură, ci doar vânătăi și tăieturi grave. Medicii estimează că va fi externată în câteva zile.

Pierderea soțului a lăsat-o însă devastată, spun membrii familiei.

„Era bun, blând și altruist. Acestea sunt cuvintele ei”, a spus mama lui Dave, Pheba Fiji.

Cei doi erau profund religioși și se cunoscuseră în urmă cu zece ani, la biserică.

„A fost un copil prețios, un dar de la Dumnezeu pentru noi. Era un tânăr credincios, atât de frumos”, a declarat tatăl său.

Mama mirelui a povestit că ambii tineri le-au spus că au simțit prezența lui Dumnezeu la altar.

„Era o lumină și o strălucire aparte pe chipul lui, pe care nu ne-o puteam explica. Și nu doar noi am observat asta”, a spus femeia.

Deocamdată nu este clar ce a provocat accidentul. Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor din Statele Unite a deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor tragediei.