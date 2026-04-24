Preşedintele Nicuşor Dan, la Consiliul European informal din Cipru. ”Se discută despre viitorul buget pe termen lung al UE”

Consiliul informal a început joi, la Ayia Napa, unde preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, şi preşedinta Comisiei Europene, Ursula von de Leyen, au discutat cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Potrivit Agerpres, din delegaţia preşedintelui Nicuşor Dan fac parte consilierii prezidenţiali Valentin Naumescu şi Diana Iancu şi reprezentantul permanent al României pe lângă UE, Iulia Matei.

Nicuşor Dan a subliniat, în prima zi a reuniunii, că prosperitatea şi securitatea României depind de o Uniune Europeană puternică şi prosperă.

Şeful statului a menţionat că una dintre temele esenţiale pentru România de pe agenda reuniunii este viitorul buget al UE. "Ne dorim să fie un buget ambiţios, un buget mare", a afirmat el, înainte de a participa la o cină de lucru, pledând ca fondurile destinate competitivităţii să fie accesibile şi companiilor din statele membre mai puţin dezvoltate.

Consiliul informal este prezidat de Antonio Costa şi găzduit de preşedintele Ciprului, Nikos Christodoulides, în contextul în care Ciprul deţine preşedinţia Consiliului UE până pe 30 iunie.

Liderii UE vor discuta la Nicosia despre conflictul din Iran şi din Orientul Mijlociu şi despre rolul Europei în procesul de dezescaladare. O temă importantă pe agendă este şi cea legată de libera navigaţie în Strâmtoarea Ormuz, dar şi criza preţurilor carburanţilor.