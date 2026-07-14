Președintele Nicușor Dan, despre justiția din România: ”Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor”

Stiri Politice
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Gettyimages nicusor dan
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Președintele Nicușor Dan a fost întrebat, marți, dacă este mulțumit de ”funcționarea justiției” în România, în cadrul unor declaraţii susţinute la Ambasada României de la Paris, după ce a participat la festivităţile dedicate Zilei Naţionale a Franţei.

autor
Cristian Matei

Șeful statului a declarat că este ”mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor” de justiție și a dat chiar câteva exemple, spunând că - în ceea ce privește DIICOT - în 2026 nu am mai avut ”incidente legate de consum de droguri” la festivaluri, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți.

De asemenea, în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, Nicușor Dan a declarat că ”am avut persoane importante anchetate”, fără să dea și exemple concrete în acest sens.

Jurnalist: În legătură cu funcționarea justiției în țara noastră. După ce ați întâlnit mai mulți judecători acum câteva luni, aveți deja un răspuns sau proiecție pentru schimbările care se așteaptă sau care nu sunt necesare, poate?

Președintele Nicușor Dan: ”Bun, vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care, din cauza crizei politice, am amânat-o. În schimb, sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Vă aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine.

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Dacă vorbim de DIICOT, am avut, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci, eu cred că pe parchete vedem, nu mai vedem un ascunziș, un ... o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important.

În 2025, Nicușor Dan a declarat că situația din justiție este gravă și a anunțat că va iniția un referendum în rândul corpului magistraţilor

Nicușor Dan a reacționat public în mai multe rânduri după difuzarea documentarului „Justiție capturată”, realizat de Recorder în decembrie 2025, validând gravitatea problemelor semnalate și cerând măsuri instituționale pentru investigarea lor.

Președintele a afirmat că „cel mai simplu este să ne revoltăm și să aruncăm vina generic, dar mai greu este să rezolvăm problemele din justiție”.

El a recunoscut explicit rolul factorului politic în slăbirea luptei anticorupție, susținând că numirile procurorilor-șefi au fost politizate și că reducerea eficienței mecanismelor anticorupție are cauze politice. Totodată, el a criticat lipsa unei voințe reale de reformă la nivelul Ministerului Justiției.

Astfel, Nicușor Dan a afirmat că situația din justiție este gravă, anunțând că va ”iniția un referendum”.

Ulterior, președintele Nicușor Dan a fost criticat public pentru numirile făcute la conducerea marilor parchete (Parchetul General, DNA și DIICOT), iar o parte importantă a criticilor a vizat presupusa influență a PSD asupra acestor decizii.

USR, lideri ai societății civile și foști susținători ai lui Nicușor Dan au acuzat că numirile „au marca PSD” și că procesul a fost influențat de Ministerul Justiției condus de un ministru PSD.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: justitie, nicusor dan,

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