Președintele Nicușor Dan, despre justiția din România: ”Sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor”

Șeful statului a declarat că este ”mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor” de justiție și a dat chiar câteva exemple, spunând că - în ceea ce privește DIICOT - în 2026 nu am mai avut ”incidente legate de consum de droguri” la festivaluri, așa cum s-a întâmplat în anii trecuți.

De asemenea, în ceea ce privește Direcția Națională Anticorupție, Nicușor Dan a declarat că ”am avut persoane importante anchetate”, fără să dea și exemple concrete în acest sens.

Jurnalist: În legătură cu funcționarea justiției în țara noastră. După ce ați întâlnit mai mulți judecători acum câteva luni, aveți deja un răspuns sau proiecție pentru schimbările care se așteaptă sau care nu sunt necesare, poate?

Președintele Nicușor Dan: ”Bun, vă mărturisesc că trebuia să fie o preocupare pe care, din cauza crizei politice, am amânat-o. În schimb, sunt mulțumit spre foarte mulțumit de activitatea parchetelor. Vă aduc aminte că în momentul în care am desemnat șefii celor trei parchete am spus că am invitat societatea să aștepte șase luni, ca să vedem rezultate. Mie mi se pare că toate trei se mișcă foarte bine.

Dacă vorbim de DIICOT, am avut, suntem mulți părinți, am avut multe festivaluri la care au apărut anii trecuți incidente legate de consum de droguri. Anul ăsta am fost bine. Dacă vorbim de Parchetul General, am avut după mult timp anchete serioase vizând magistrații, cazul de la Constanța. Dacă vorbim de DNA, am avut persoane importante anchetate. Deci, eu cred că pe parchete vedem, nu mai vedem un ascunziș, un ... o activitate la alibi care se ascunde după numărul de dosare, ci vedem o concentrare pe dosare importante, pe teme care preocupă societatea și cred că e important.”