"Nicuşor trădător", "PSD - ciuma roşie". Mii de oameni au ieşit în Piaţa Victoriei și au acuzat capturarea justiției. FOTO

Știri Actuale
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Inquam Photos / Octav Ganea

Peste 2.000 de oameni au participat, vineri, la un protest în Piaţa Victoriei, organizat de mai multe organizaţii civice, în contextul a trei decizii ale Justiţiei luate joi.

autor
Mihaela Ivăncică,  Mădălina Stețco,  Valentin Baciu

Toate au fost considerate de iniţiatorii protestului ca fiind împotriva actorilor politici care îl susţin pe preşedintele PNL, premierul interimar Ilie Bolojan.

Manifestanţii au scandat sloganuri precum "Nicuşor trădător", "PSD - ciuma roşie" şi au acuzat sistemul judiciar "condus de Lia Savonea" precum şi "capturarea justiţiei".

Organizat sub sloganul "E nevoie să apărăm democraţia", protestul a făcut apel la cetăţeni să iasă în stradă împotriva sistemului care "se luptă din răsputeri să nu se schimbe nimic".

Instant piata victoriei 03 inquam photos octav ganea
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Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

Inquam Photos / Octav Ganea

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"Când justiţia este pentru unii mumă şi pentru alţii ciumă, vocile cetăţenilor cer dreptate. Când instituţiile acţionează parcă doar la ordin este o datorie patriotică să protestăm împotriva unui stat capturat. Când sună Lia, România onestă iese în stradă să apere democraţia. Am fost sute de mii în stradă pentru Justiţie, NU corupţie!", se arată pe pagina de Facebook a evenimentului.

Nemulțumiri față de justiție și clasa politică

Corespondent Știrile PRO TV: „Sunt foarte mulți tineri, dar și părinți care au venit împreună cu cei mici. S-au mobilizat, spun ei, pentru că vor o justiție independentă și vor ca instituțiile acestui stat să funcționeze așa cum trebuie.”

Protestatar: „Am venit cu protestatara Sofia. Probleme sunt multe. Așteptările, înșelate mult prea rapid.”

Radu Mihaiu, deputat: „Am venit cu fetița mea. Nu putem avea justiție fără să avem dreptate. Lucrurile astea nu mai pot să continue, oamenii au înțeles că justiția nu poate să aibă pașii ăștia făcuți... prin coincidență.”

Protestatar: „Ceea ce se întâmplă în justiție cred că e un moment critic pentru societate și pentru România.”

Protestatară: „Eu caut în continuare România onestă pe care ne-a promis-o domnul președinte și încă nu am descoperit-o.”

Protestatar: „Ne-am săturat noi, ca nație, și nu vedem nicio schimbare de atâția ani de zile.”

Organizatorii cer explicații autorităților

Marian Rădună, organizator: „Avem niște liste făcute de CSM, avem șefa Înaltei Curți care dă telefoane și lasă impresia că intervine în dosare, avem un dosar 10 August în care un magistrat militar ne spune că faptele nu există și așteptăm răspunsuri de la autoritățile care trebuie să vină să ne spună ceva.”

Protestul a durat aproximativ patru ore.

Organizatorii protestului au fost organizaţiile civice "Corupţia ucide", "Rezistenţa", "Iniţiativa România" şi "Asociaţia MEA".

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Sursa: ProTV Agerpres

Etichete: protest, piata victoriei, bucuresti,

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