În opinia sa, potrivit News.ro, alegerile anticipate ar schimba radical scena politică şi ar pune sub semnul întrebării actualul proiect politic al şefului statului.

„După întâlnirea de la Cotroceni de ieri a devenit foarte limpede că un guvern nu se poate constitui, că singura soluţie pe care partidele o au este amânarea. Nu se ştie până când. Dar, dacă un guvern nu se poate constitui, apar însă anumite voci şi asta este noutatea, în rândul taberei aşa-zis pro-europene, potrivit cărora anticipatele ar putea fi o soluţie. Lideri politici din această zonă au lansat această idee, au susţinut-o în interviuri şi au reluat-o în comentarii. Prin urmare, încet-încet, ideea alegerilor anticipate începe să intre în spaţiul public, nu doar din direcţia partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cel care a lansat-o de câteva luni”, spune prim-vicepreşedintele AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit lui Dungaciu, ”singurul care se încrâncenează împotriva unei asemenea soluţii, altminteri perfect constituţionale şi în acord cu legislaţia României, atunci când legislativul se blochează, anticipatele sunt o soluţie, este preşedintele Nicuşor Dan”.

Dungaciu: ”Aceste anticipate ar deschide uşa, nu-i aşa, partidului AUR către zona de mainstream”

”De ce această încrâncenare? De ce acest refuz absolut? Primul lucru pe care îl putem invoca este cordonul sanitar instituit de Bruxelles, cu tracţiuni de putere, care înseamnă că partidele etichetate în fel şi chip, suveraniste, de extremă dreaptă, populiste şi aşa mai departe, nu au dreptul să facă parte din dialogul de mainstream, din dialogul important din spaţiul public şi nu au voie să intre la guvernare. Cordonul sanitar ar fi o explicaţie pentru care preşedintele Dan este încrâncenat împotriva anticipatelor, pentru că aceste anticipate ar deschide uşa, nu-i aşa, partidului AUR către zona de mainstream şi, de ce nu, către zona guvernării. Este şi aceasta o explicaţie, dar nu este singura”, subliniază prim-vicepreşedintele AUR.

Dungaciu mai spune că există, din perspectiva lui Nicuşor Dan, şi o explicaţie personală, ”căci anticipatele ar putea să-i ruineze singurul plan pe care îl are pentru victoria în al doilea mandat prezidenţial”.

”Ce face un preşedinte după ce câştigă primul mandat? Se gândeşte cum să-l câştige pe al doilea! Iar un element foarte important în acest proiect politic este, dacă nu eliminarea, atunci diminuarea şanselor concurenţilor electorali. Cineva ar putea argumenta, de pildă, că bătălia cu premierul Bolojan a fost exact acest lucru. Altfel spus, minimalizarea şanselor unui potenţial candidat la Preşedinţie, în speţă premierul desemnat de către Nicuşor Dan, premierul Bolojan, şi ulterior demis de către Parlament cu un scor record. Din punctul acesta de vedere, gândirea strategică a preşedintelui are doi paşi. Într-o primă instanţă, curăţirea taberei proprii, ca să zic aşa, de potenţiali candidaţi, vezi cazul Bolojan. În al doilea rând, construirea unui spaţiu politic în care tu să fii avantajat”, explică Dungaciu.

El menţionează că spaţiul politic în care preşedintele Nicuşor Dan este avantajat este o competiţie electorală pentru al doilea mandat pe o formulă de tip Chirac-Le Pen sau Iliescu-Vadim.

”În acest moment, din punct de vedere electoral, Nicuşor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Pentru că toată construcţia politică din jurul lui Nicuşor Dan s-a bazat pe ideea că preşedintele Dan trebuie să ocupe centrul şi că, oricum, este mai bun decât extremele care îl concurează. Ocuparea centrului şi construirea unei alternative împinse la extremă reprezintă una dintre soluţiile victorioase ale omului politic Nicuşor Dan, actualmente preşedinte. Acest scenariu este pregătit pentru al doilea mandat”, afirmă liderul AUR.

Dungaciu: ”De ce nu accepţi AUR şi accepţi aceste tipuri de partide, care au intrat în Parlament tot cu voturi suveraniste?”

Dungaciu mai apreciază că ”ideea de cordon sanitar este şi mai mult întărită în România, deci obsesia de a pune ştampile şi etichete pe AUR”, pentru că preşedintele Dan ştie foarte bine că cel mai redutabil candidat la Preşedinţia României va veni din această zonă.

”Ce trebuie să facă domnia sa este să arate că această zonă este extremistă, inacceptabilă, antieuropeană, anti-NATO, anti tot ce vă puteţi imagina, ca să închidă şi să împingă spre extrem cât mai accentuat această zonă. O împinge spre extrem pentru că de acolo vine pericolul. Asta este şi explicaţia pentru care majoritatea de mainstream, inclusiv domnul Nicuşor Dan, acceptă partide de tip suveranist, POT, SOS, Pace, pentru că acelea nu constituie un pericol electoral pentru domnia sa. Sigur că cineva ar putea spune că este absurd, că este o dublă măsură. De ce nu accepţi AUR şi accepţi aceste tipuri de partide, care au intrat în Parlament tot cu voturi suveraniste? De asta sunt ele acceptate şi acceptabile: pentru că nu constituie un pericol prezidenţial pentru domnul Nicuşor Dan. Care are o singură miză, cum spuneam: să numească un premier care nu-l poate concura la viitoarele alegeri prezidenţiale şi să-şi construiască spaţiul de opoziţie la candidatura pentru al doilea mandat”, arată Dan Dungaciu.

Potrivit prim-vicepreşedintelui AUR, acest spaţiu de opoziţie trebuie să fie cât mai strâmt, cât mai limitat, cât mai împins la extrem.

”De aici proiectul: „AUR este un partid extremist şi trebuie împins cât mai departe spre extrem.”, spune el.

Dungaciu mai declară că, dacă s-ar organiza alegeri anticipate, lumea ar vedea că ”împăratul este gol” şi că, de fapt, ar deveni clar pentru toată lumea că AUR nu este un partid extremist, pentru că AUR, într-o campanie electorală, va avea dreptul să intre pe toate televiziunile, inclusiv cele de mainstream, la care suntem şi noi invitaţi vreo cinci minute pe săptămână.

”Ar avea dreptul să vorbească cu oamenii şi s-ar vedea foarte limpede că tot proiectul acesta al domnului Nicuşor Dan de împingere spre extremă a partidului AUR s-ar dizolva, ar dispărea. Pentru că e fals. Şi asta, pentru Nicuşor Dan, ar fi o mare lovitură. Un partid care va participa la o campanie electorală în care va demonstra în faţa tuturor, inclusiv a spaţiului european, că nu este un partid extremist şi care va câştiga peste 40% va fi cea mai mare primejdie electorală nu doar pentru spectrul politic din România, ci şi pentru domnul Nicuşor Dan personal”, spune Dungaciu.

El adaugă că asta ”este explicaţia pentru care obsesia legată de alegerile anticipate este atât de acută la Cotroceni în acest moment şi explicaţia pentru care refuzul lui Nicuşor Dan depăşeşte limitele raţionalităţii sau ale rezonabilului”.

”Pentru că este vorba acolo despre un proiect personal. Domnul Nicuşor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Şi, ca să-l găseşti pe Vadim, trebuie să închizi o bucată din electorat sau din zona politică, s-o fereci, s-o ascunzi şi s-o împingi până la extrem. Alegerile anticipate ar arunca acest proiect în aer. Despre asta este vorba. Şi acesta este secretul lui Polichinelle al spaţiului politic românesc de astăzi”, a mai declarat prim-vicepreşedintele AUR, Dan Dungaciu.