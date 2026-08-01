Chipul de pe Marte bântuie omenirea de jumătate de secol. Misiunea trimisă să descifreze misterul a descoperit ceva uimitor

A trecut o jumătate de secol de când sonda spațială Viking 1 a surprins o față umană fantomatică care apare perfect vizibilă pe suprafața planetei Marte.

Fața umană perfect vizibilă de pe suprafața planetei Marte bântuie omenirea de fix o jumătate de decol, scrie Index. Deși experții NASA au crezut inițial că este vorba doar de o combinație ciudată de lumină și umbră, imaginile aduse de misiunea spațială au stârnit una dintre cele mai mari teorii ale conspirației din toate timpurile. Dar ce se află cu adevărat în spatele misterioasei fețe marțiene și care a fost adevărata moștenire științifică a legendarei misiuni Viking? Exact acum 50 de ani, pe 20 iulie 1976, Viking 1 a intrat în istorie devenind primul modul de aselenizare care a amartizat în siguranță pe Marte și a început operațiunile. Această impresionantă realizare inginerească a fost urmată de un alt succes: o lună și jumătate mai târziu, a amartizat și nava sa geamănă, Viking 2. Înainte de acest lucru, însă, sonda spațială Viking 1 a început să scaneze planeta roșie de sus, atât pentru a ajuta la selectarea unui loc de aterizare pentru a doua sondă, cât și pentru a efectua propriile observații științifice. Pe 25 iulie, sonda a fotografiat apoi o regiune pe care o numim acum Cydonia, după anticul oraș-stat cretan. Cercetătorii nu știau la acea vreme că imaginea primită avea să devină una dintre cele mai faimoase fotografii spațiale din istorie - printre cratere, privind direct în cameră, a apărut o formă gigantică asemănătoare unei fețe umane. Acest lucru a dat naștere instantaneu legendei „feței marțiene”, care - în ciuda faptului că experții au considerat-o inițial o simplă iluzie optică - a devenit o adevărată senzație. Recomandări Video Cel puțin 13 oameni au murit în urma cutremurului devastator din Japonia, iar ...

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Un studiu de acum câțiva ani a explicat că mediul nostru biologic este codificat în așa fel încât mecanismele neuronale responsabile de procesarea trăsăturilor faciale umane sunt, de asemenea, activate involuntar atunci când procesăm alte imagini, de zi cu zi. După doar 35 de orbite realizate, Viking 1 s-a întors în Cydonia și a făcut mai multe fotografii. Deși astronomii se așteptau ca până atunci să nu mai existe nicio urmă a particularității, fața a rămas în ciuda condițiilor de iluminare schimbate și s-a dovedit că nu era singură. Imaginea panoramică a arătat, de asemenea, munți ascuțiți, cu vârfuri ascuțite, care semănau cel mai mult cu piramide gigantice. Regiunea Cydonia a devenit astfel Sfântul Graal al conspiraționiștilor într-o clipă. Mai mult, și cultura pop a contribuit la acest lucru: episodul din serialul Doctor Who „Piramidele lui Marte” fusese difuzat cu mai puțin de un an înainte, iar conceptul de piramide marțiene era deja viu în conștiința publică. Dar ce spune știința și care este realitatea? În realitate, piramidele marțiene sunt formațiuni stâncoase simple, deși fără îndoială spectaculoase, similare cu cele care pot fi găsite pe Pământ în număr mare - gândiți-vă doar la muntele islandez Búlandstindur sau la vârful emblematic al Alpilor, Matterhorn. Cu toate acestea, teoreticienii conspirației au câștigat rapid avânt, iar senzaționalismul s-a răspândit rapid în teoriile pseudoștiințifice și așa-numitele teorii ale „extratereștrilor antici”. Cu toate acestea, comunității științifice i-a devenit curând clar că nu erau deloc structuri artificiale. Când, decenii mai târziu, sondele spațiale moderne s-au întors în Cydonia cu camere de înaltă rezoluție cu ordine de mărime mai bune, dezbaterea a fost în sfârșit tranșată : ”Faimoasa față nu este nimic mai mult decât un simplu munte geologic, lung de aproximativ doi kilometri, al cărui aspect fantomatic a fost dat exclusiv de condițiile de lumină-umbră și de unghiul de filmare”.

Deși fața de piatră și-a făcut loc în cultura pop, adevărata moștenire a misiunii Viking depășește cu mult o iluzie optică bine executată. Imaginile orbitale ale sondelor și analizele chimice ale solului au schimbat fundamental imaginea științifică a planetei Marte: a devenit din ce în ce mai clar că trecutul geologic al Planetei Roșii a fost mult mai complex decât se presupunea anterior și că este posibil să fi oferit cândva condiții mai favorabile pentru viață . Mai mult, experimentele biologice ale modulelor de aselenizare au dezvăluit reacții chimice interesante în solul marțian, care inițial indicau un rezultat pozitiv. Cu toate acestea, interpretarea măsurătorilor a fost complicată de faptul că instrumentele Viking nu au găsit dovezi clare ale prezenței moleculelor organice. Decenii mai târziu, sonda Phoenix a detectat perclorați în solul marțian, ceea ce ridică posibilitatea ca acești compuși să fi putut descompune materia organică prezentă în timpul testelor de încălzire ale sondei Viking, influențând astfel rezultatele. Cu toate acestea, există și o ipoteză minoritară – asociată în principal cu Gilbert Levin – conform căreia nu se poate exclude faptul că Viking a găsit într-adevăr urme de activitate biologică și că procedura de testare utilizată ar fi putut chiar distruge orice microorganisme care ar fi putut fi prezente. Deși această idee nu face încă parte din consensul științific, misiunea Viking a deschis, fără îndoială, calea pentru roverele marțiene de astăzi care caută urme microbiene .

O jumătate de secol mai târziu, programul Viking a intrat în istorie nu cu promisiunea falsă a unei „civilizații marțiene”, ci cu crearea explorării planetare moderne. Tabloul Cydonia poate fi doar o altă formațiune stâncoasă din punct de vedere geologic, dar va ocupa pentru totdeauna un loc special în istoria științei și a imaginației umane. Rămâne o amintire perfectă a modului în care creierul uman poate vedea tipare în întuneric - și că realitatea, cu istoria sa planetară tăcută, este mult mai fascinantă decât chiar și cele mai scandaloase teorii ale conspirației.

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