Pe de alta, un teren părăsit, cu clădiri abandonate și ziduri acoperite de graffiti, într-o fostă parcare.

Acolo, în partea uitată a cartierului Kypseli, din centrul Atenei, a fost găsit luna trecută trupul neînsuflețit al Elisabeth-Jane Ross, ascuns într-o valiză.

Britanica, în vârstă de 38 de ani, avea legături vechi cu Grecia. Lucrase cu persoane fără adăpost și se implicase în numeroase activități caritabile.

Venise în capitala Greciei în vacanță cu aproape trei săptămâni înainte. „Era un înger”, a declarat pentru The Guardian o prietenă din orașul său natal, Edinburgh. „Oriunde mergea, făcea bine. Cine ar fi putut face așa ceva?”

Bărbatul fără adăpost care a făcut descoperirea macabră a fost unul dintre puținii oameni care au intrat pe terenul abandonat, situat între un bloc de locuințe și o școală de design de pe strada Evelpidon. Era prânzul zilei de 18 iulie.

Gestul său de a alerta autoritățile a declanșat o amplă anchetă a poliției din Grecia și Scoția.

„Întreaga divizie de omucideri a FBI-ului grec lucrează zi și noapte la acest caz”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției, Konstantina Dimoglidou. „Suntem în contact cu alte forțe de poliție. Vom rezolva acest caz.”

Ancheta este în continuare învăluită în mister

La patru zile după ce autoritățile au identificat oficial victima, pe baza amprentelor comparate cu date biometrice din SUA, cazul rămâne plin de necunoscute.

Examinarea inițială a trupului nu a oferit concluzii clare, deși medicii legiști au stabilit că femeia murise, cel mai probabil, cu câteva zile înainte de a fi găsită. Pe corp nu existau răni evidente și nici urme de luptă, ceea ce ridică și mai multe întrebări privind cauza morții.

Vineri, în timp ce localnicii au depus flori la locul descoperirii, poliția a anunțat că intensifică analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere, după ce testele ADN efectuate pe valiză nu au identificat probe care să conducă la un suspect.

„De fiecare dată când trec pe aici mă gândesc la acea biată femeie”, spune Manos Andreou, designer vestimentar care își plimbă zilnic câinele pe strada Evelpidon. „Până să fie izolată zona, intram acolo cu câinele. Totul a fost un șoc. Se spune că verifică imaginile camerelor și că fac progrese, dar vedeți vreo cameră pe strada asta?”

Ultimele zile din viața victimei

Fiica unui avocat, Elisabeth-Jane Ross, care locuise și lucrase în Statele Unite, a ajuns la Atena din Edinburgh pe 26 iunie.

Până pe 15 iulie, a stat în locuința fiului unui prieten grec din Keratsini, o suburbie muncitorească de lângă portul Pireu. Înainte de a pleca, i-a spus gazdei că urma să petreacă câteva zile alături de prieteni americani în cartierul Kypseli.

Anchetatorii încearcă acum să refacă traseul ultimei perioade din viața ei, însă spun că sunt frustrați de faptul că nu au reușit să identifice sau să găsească acei cetățeni americani.

Alți prieteni ai britanicei din Atena au fost audiați, iar declarațiile lor au fost descrise drept „extrem de utile”. Niciunul nu este considerat suspect.

„15 iulie a fost ultima zi în care a avut contact cu prietenii săi”, a declarat purtătoarea de cuvânt a poliției. „Investigațiile se concentrează asupra zilelor care au urmat, asupra persoanelor cu care s-ar fi întâlnit și asupra locurilor în care a stat. Americanii nu au fost identificați și nici găsiți.”

Telefonul victimei a continuat să fie folosit după moarte

Poliția este convinsă că valiza nu s-a aflat în acel loc mai mult de 48 de ore înainte de a fi descoperită și crede că Ross a murit în apropiere, în cartierul Kypseli, deși anchetatorii evită, deocamdată, să califice oficial cazul drept omor.

„Există întotdeauna posibilitatea ca ea să fi murit, iar apoi trupul să fi fost ascuns dintr-un anumit motiv”, a spus Dimoglidou. „Prioritatea noastră este să aflăm cine a abandonat valiza. Persoana respectivă a avut grijă să nu lase amprente sau ADN.”

Un alt element care complică ancheta este faptul că telefonul mobil al britanicei a continuat să fie utilizat și după presupusa dată a morții.

Tatăl victimei le-a spus polițiștilor că a primit mesaje text de la fiica sa și a crezut că aceasta este în viață până când autoritățile au identificat public trupul, miercuri.

Mesajele spuneau că simțea „nevoia să fie singură”. Anchetatorii, care încă nu au recuperat telefonul, cred că acestea au fost trimise intenționat pentru ca dispariția femeii să nu fie raportată și pentru a „câștiga timp”. Semnalul telefonului a fost localizat în Atena.

O sursă din anchetă a declarat:

„Trebuie să presupunem că persoana care avea telefonul și a trimis aceste mesaje la câteva zile după momentul în care legiștii cred că femeia murise are legătură cu această faptă și nu putem exclude posibilitatea ca aceasta să o fi cunoscut pe Elisabeth Ross.”