Ea a precizat că şi-ar dori să vadă deschidere din partea preşedintelui în a discuta cu mai mulţi oameni atunci când ia deciziile.

Oana Gheorghiu a fost întrebată, miercuri, la Digi 24, cum cataloghează prestaţia lui Nicuşor Dan ca preşedinte al României şi dacă acesta s-a schimbat faţă de perioada când era primar sau reprezentant al ONG-urilor.

”Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu. În toată această perioadă l-am întâlnit o singură dată la Bruxelles, când întâmplător ne găseam amândoi în acelaşi loc. Cred că e copleşit de probleme, cred că are foarte multe pe cap. Ştiu că societatea îi reproşează multe lucruri. Nu ştiu dacă s-a schimbat sau nu, cred că vede lucrurile dintr-o altă perspectivă şi m-aş bucura să văd în viitor mai multă deschidere în a discuta cu mai mulţi oameni atunci când ia deciziile. Probabil că o face, n-am aceste informaţii. Eu încă mai sper că felul în care face el lucrurile, cum le gândeşte, cum le analizează, sper că rezultatul final va fi unul bun pentru România”, a afirmat Oana Gheorghiu.

Referitor la sprijinul oferit premierului Bolojan de către preşedinte, Oana Gheorghiu a afirmat: ”Nu am participat la întâlnirile pe care cei doi le au şi să-mi dau seama dacă există sau nu susţinere. Ştiu că susţine reforma, ştiu că susţine respectarea programului de guvernare, despre asta am şi vorbit la întâlnirea pe care am avut-o. Ştiu că susţine digitalizarea României, care la fel ar veni la pachet cu multă transparenţă. Din câte ştiu, relaţia dintre cei doi este una corectă, una instituţională, în care discuţiile sunt foarte tehnice. Dar nu ştiu să vă spun mai mult de atât”.

Preşedintele Nicuşor Dan a avut, miercuri, consultări cu partidele, după ce PSD a retras sprijinul politic premierului Ilie Bolojan.

Bolojan a anunţat că nu va demisiona din funcţie, iar la finalizarea consultărilor este aşteptată o decizie din partea preşedintelui.