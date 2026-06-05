Diana Şoşoacă și Ilan Şor s-au fotografiat la Sankt Petersburg. El a prezentat-o ca „viitorul preşedinte al României libere”

Pozele au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care vineri este așteptat să vorbească însuși Vladimir Putin.
„Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”, a scris Ilan Șor pe rețelele sociale, însoțind mesajul cu fotografii în care cei doi apar ținându-se de gât și zâmbind, imaginile fiind din incinta forumului, relatează NewsMaker.
Diana Șoșoacă a anunțat că participă la forum la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Europarlamentarul, care a descris prezența sa la Sankt Petersburg ca pe „o mână întinsă în favoarea păcii și a dialogului”, a apărut joi alături de Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Șor, fostă deputată, care de asemenea este dată în căutare internațională, având de ispășit în Republica Moldova o pedeapsă cu închisoare de 7 ani și jumătate.
Ilan Șor, condamnat și sancționat internațional
Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, stabilindu-se inițial în Israel, iar din februarie 2024 se află în Federația Rusă. În aprilie 2023, Curtea de Apel l-a condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, sentință menținută în decembrie 2024 de Curtea Supremă de Justiție.
Șor figurează pe listele de sancțiuni ale SUA, Marii Britanii, Canadei și UE pentru legături cu Kremlinul și tentative de destabilizare a Moldovei.
La Sankt Petersburg au fost prezenți și fostul președinte moldovean Igor Dodon, fostul premier Vasile Tarlev, ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, și lidera partidului „Moldova Mare”, Victoria Furtună, toți considerați proruși.
Dodon a cerut la forum renunțarea la sancțiunile antirusești, reluarea negocierilor cu Gazprom și deschiderea curselor aeriene directe cu Moscova, propuneri calificate drept „regretabile” de Guvernul de la Chișinău.
Sursa:
News.ro
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