Diana Şoşoacă și Ilan Şor s-au fotografiat la Sankt Petersburg. El a prezentat-o ca „viitorul preşedinte al României libere”

Pozele au fost făcute la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg, la care vineri este așteptat să vorbească însuși Vladimir Putin.

„Cu Diana Șoșoacă, viitorul președinte al României libere”, a scris Ilan Șor pe rețelele sociale, însoțind mesajul cu fotografii în care cei doi apar ținându-se de gât și zâmbind, imaginile fiind din incinta forumului, relatează NewsMaker.

Diana Șoșoacă a anunțat că participă la forum la invitația Administrației Prezidențiale a Federației Ruse. Europarlamentarul, care a descris prezența sa la Sankt Petersburg ca pe „o mână întinsă în favoarea păcii și a dialogului”, a apărut joi alături de Marina Tauber, o apropiată a lui Ilan Șor, fostă deputată, care de asemenea este dată în căutare internațională, având de ispășit în Republica Moldova o pedeapsă cu închisoare de 7 ani și jumătate.