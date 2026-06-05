”Exemplul lui Orbán demonstrează rușinea în care ajung cei care ajută Rusia în războiul împotriva noastră”.

Zelenski îl provoacă pe Putin să vină la o întâlnire față-n față pentru a pune capăt războiului. În caz contrar, îi amintește că Rusia este din când în când măturată de revoluții.

Zelenski poate să vină la Moscova oricând dacă dorește să discute cu președintele rus, i-a răspuns purtătorul de cuvânt al Kremlinului.

„Ți-ai petrecut aproape jumătate din cei 26 de ani de mandat în războiul împotriva Ucrainei. Indiferent ce ai spune despre NATO și geopolitică, acest război este alegerea ta personală – un război fără un motiv real. Așa îl va ține minte istoria”, îi scrie Volodimir Zelenski liderului de la Kremlin.

Zelenski sugerează că rușii își pierd răbdarea din cauza efectelor războiului, de la atacurile cu drone și mobilizări, până la "penuria de benzină și creșterea constantă a prețurilor".

Avertismentul lui Zelenski

Şi îl provoacă pe omologul său rus la o întâlnire față în față, într-o țară stabilită de comun acord. Către finalul mesajului, președintele ucrainean îi transmite un avertisment dur lui Putin.

„Dacă personal nu ajungi la concluzia că este timpul să punem capăt acestui război, Ucraina va continua să lupte pentru existența sa. Dar va trebui să te zbați mult mai intens și pentru propria ta existență. Și aceasta nu este o amenințare din partea mea sau a Ucrainei. Acestea sunt fapte binecunoscute din istoria Rusiei: când Rusia obosește, vine valul schimbării”, încheie Volodimir Zelenski.

Putin a atins subiectul Ucraina în timp ce discuta cu jurnaliştii occidentali, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg.

Vladimir Putin: „Suntem, în mod cert, pregătiți și dispuși să ajungem la un acord cu Ucraina prin mijloace pașnice. Pe baza discutată în timpul întâlnirii noastre cu președintele Trump la Anchorage. Rusia este de acord cu compromisurile pe care le-am discutat la Anchorage. Partea ucraineană trebuie, de asemenea, să fie de acord cu aceste compromisuri”.

Prin trimiterea la Trump, Putin se referă la pretenția că Ucraina să cedeze Rusiei bucăţi din Donbas.

Vladimir Putin: ”Controlarea regiunii Donbas și încheierea unei înțelegeri nu se exclud reciproc. Nu se contrazic. Unde vedeți contradicția?”

Pe de altă parte, liderul de la Kremlin respinge scenariul unor negocieri mediate de europeni.

Vladimir Putin: ”Ce fel de mediatori pot fi Uniunea Europeană ori țările europene luate separat din moment ce ele sprijină direct o țară cu care suntem angajați într-un conflict armat? Medierea înseamnă neutralitate”.

James Jordan, jurnalist Associated Press: ”S-au contabilizat 191 de activități ostile ale Rusiei în Europa după 2022”.

Vladimir Putin: ”Acțiuni rusești pe teritoriul statelor europene?”

James Jordan: ”Exact. E vorba de acte de sabotaj, tentative de asasinat, atacuri informatice, operațiuni de influențare și manipulare. Înseamnă toate astea că Rusia poartă deja un război împotriva Occidentului?”

Vladimir Putin: ”Numiți un singur act dovedit!”

Ultimele informaţii despre războiul ruso-ucrainean au ajuns şi la Casa Albă.

Donald Trump: ”Mă bucur că se discută despre o întâlnire. Cred că am și eu un merit în treaba asta”.

Amândoi vor trebui să accepte compromisuri. Amândoi niște oameni foarte buni, care conduc două țări grozave. Trebuie să înceteze războiul.

Dacă Trump a recidivat punându-i pe Putin şi Zelenski pe acelaşi plan, Camera Reprezentanților a votat azi-nopate un nou ajutor pentru Ucraina, după ce 18 republicani s-au alăturat demcraților. A fost încă un semn că unii republicani sunt dispuși să sfideze conducerea partidului și să se opună președintelui Donald Trump.