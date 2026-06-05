Asta pentru că A0, care înconjoară Capitala, nu are gata două loturi, deși anul trecut autoritățile promiteau că această porțiune a inelului nordic va fi funcțională. Întârzierile sunt pe lotul 3, în timp ce tronsonul 4 este aproape finalizat, dar nu poate fi dat în folosință pentru că nu are conexiuni rutiere la ambele capete.

Autostrada A0 va avea 100 de kilometri și înconjoară Capitala. În prezent, 3 loturi nu sunt finalizate. Cel între Dragomirești și Corbeanca și tronsoanele 3 și 4 de la Afumați până la Glina.

Bucata de pe A0 care e gata, dar pe care nu se poate circula

Corespondent ȘtirileProTV: Pe tronsonul al 4-lea, lucrările au ajuns la aproximativ 98%. Cu toate acestea nu poate fi dat încă în folosință până nu este gata și lotul 3 pentru că nu are o descărcare eficientă a traficului la ambele capete. Situația este complet diferită la doar câțiva pași de unde sunt eu. După cum se poate vedea din imaginile din dronă, tronsonul 3 este încă în plin șantier.

Aici lucrările au ajuns la un stadiu de 86%. Aceste loturi sunt esențiale pentru șoferi, în special pentru cei din nordul țării, pentru că ar avea o legătură continuă între A3, Autostrada de Centură și Autostrada Soarelui, astfel încât traficul să se desfășoare exclusiv pe drumuri de mare viteză.

Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR: Neavând descărcare la DN3, deja am luat în calcul proiectarea unui nod rutier, dar acesta va fi mai târziu. Tocmai de asta e important ca această firmă chinezească să finalizeze lucrurile cu mobilizare acceptabilă, în luna octombrie ar trebui să termine. Au și întârzieri, o să îi penalizăm - la final se calculează, se vede ce este justificat și ce nu este justificat.

„Să ne bucurăm de o noua autostrada-muzeu”, spun reprezentanții asociației Pro Infrastructură despre tronsonul 4.

Ionuț Ciurea, Asociația PRO Infrastructura: În mod normal trebuia să avem autostrada asta, lotul 4, între Cernica A2 și Pantelimon gata de anul trecut din toamnă din octombrie, o avem cu întârziere gata, dar chiar și așa cu întârziere mai stam vreo 2 -3 luni, vedem când o să binevoiască și chinezii să termine lotul lor. Până la sfârșitul anului ar trebui să fie gata și lotul 1, așadar, atunci ar trebui să fie dată în folosință toată autostrada A0.