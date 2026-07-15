El a subliniat că nu suntem la 100% în momentul ăsta, dar suntem mult mai bine decât eram acum două, patru, șase luni, potrivit News.ro.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat ce pași are în vedere astfel încât Armata României să integreze experiența Ucrainei în privința dronelor.

„Este o tehnologie nouă, față de care nu există apărare perfectă, adică există atacuri ucrainene în Rusia, față de care apărarea rusă nu poate să facă față. Dacă sunt multe drone, nu poate să le dea jos pe toate. La fel, invers, apărarea ucraineană nu poate să facă față în situația în care vin drone rusești în totalitate”, a spus președintele Nicușor Dan, la Kiev.

„Am făcut niște progrese. Sunt două componente, una este detecția, deci, pe scurt, radare, și a doua, echipamente, pentru a le da jos. Am făcut progrese. Ne-au ajutat partenerii”, a mai spus Nicușor Dan.

El a menționat că statele care au ajutat sunt Statele Unite, Franța, Italia, Spania, Portugalia, Slovacia, care au venit în acest interval cu echipamente în zona Dunării.

„Aceste echipamente sunt pe lista noastră SAFE. Deci, cam într-un an și jumătate, doi, o să fim mult mai bine protejați și facem progrese. Pe scurt, ăsta este stadiul. Nu suntem la 100% în momentul ăsta, ca să fim foarte clari, dar suntem mult mai bine decât eram acum două luni, acum patru luni, acum șase luni”, a subliniat șeful statului.

Nicușor Dan, la Summitul de la Kiev

Preşedintele Nicuşor Dan, prezent la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est, a transmis sprijinul României pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat la Summitul Ucraina - Europa de Sud-Est că România reafirmă sprijinul pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei.

„Astăzi, poporul ucrainean îşi apără istoria cu propria viaţă, protejând nu doar teritoriul lor, dar şi valorile libertăţii, legii internaţionale, a alegerilor democrate şi a suveranităţii naţionale. De aceea, din partea României, este privilegiul meu să reafirm astăzi, în Kiev, sprijinul nostru puternic pentru recunoaşterea internaţională a graniţelor de facto şi a integrităţii teritoriale a Ucrainei, precum şi angajamentul nostru pentru stabilitate pe termen lung. O Europă sigură şi o ordine globală stabilă sunt imposibile fără o Ucraină suverană şi sigură. Stăm alături de Ucraina în lupta sa pentru istoria, suveranitatea şi viitorul care îi aparţin şi susţinem suveranitatea tuturor naţiunilor noastre”, a spus preşedintele României.