Flăcările au izbucnit la etajul al doilea al clădirii și s-au propagat cu rapiditate spre puțul unui lift. Șase muncitori care urcau spre un punct de lucru au rămas blocați în interiorul cabinei, iar trupurile lor neînsuflețite au fost descoperite ulterior de echipele de intervenție.

În clădirea aflată în renovare din centrul Bruxelles-ului, un prim incendiu a izbucnit la etajul doi. A fost stins relativ repede, dar flăcările propagate prin puțurile lifturilor au provocat un altul în subteran, aveau să explice pompierii.

Imobilul rezidențial de mari dimensiuni unde s-a petrecut tragedia se află în imediata apropiere a Pieței De Brouckère și a celebrei străzi comerciale Rue Neuve.

Peste 200 de muncitori erau pe șantier în acel moment. Cele șase victime se aflau într-o cabină de lift în momentul producerii tragediei. Nu au avut nicio șansă.

Potrivit primelor informații, muncitorul român era și el în liftul blocat, în timp ce celălalt conațional, rănit grav, se afla pe șantierul clădirii, în zona în care flăcările s-au propagat rapid.

FLORIN POP, român din Bruxelles: „Pe acest șantier în renovare sunt mai mulți români, au fost persoane care au încercat să dea o mână de ajutor, dar, având în vedere că incendiul s-a propagat prin tunelul liftului, nu prea putea nimeni să-i ajute foarte mult pe cei de acolo.”

Surse din Ministerul de Externe spun că bărbatul decedat, cu dublă cetățenie, română și ucraineană, avea în jur de 40 de ani.

Celălalt român are 20 de ani și este din județul Bacău. Acesta ar avea arsuri pe jumătate din suprafața corpului.

ANDREI ȚĂRNEA, purtătorul de cuvânt al MAE: „Cetățeanul român rănit se află internat într-o unitate medicală și primește toate îngrijirile de specialitate necesare, dar situația lui este gravă.”

Mărturia electricianului Didier Retsin, care lucra în clădire în acel moment, detaliază momentele critice ale incendiului.

DIDIER RETSIN, electrician: „În câteva minute am văzut fum. Am strigat către oameni: «Evacuați, evacuați! Este incendiu!». Unele persoane au ieșit din încăperile din stânga și din dreapta și fiecare a luat-o în altă direcție. Fumul era foarte dens.”

Regele și premierul Belgiei au fost prezenți la locul tragediei. Parchetul pentru Muncă din Bruxelles și sindicatele din construcții au deschis o anchetă extinsă pentru a verifica dacă pe șantierul gestionat de un mare trust de construcții au fost respectate toate normele obligatorii de securitate. Până în acest moment, cauza exactă a incendiului nu este cunoscută.