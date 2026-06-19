"La data de 17 iunie a.c., în jurul orei 15:00, poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin - Postul de Poliţie Poieni au fost sesizaţi, prin plângere, de către o femeie de 47 de ani, din aceeaşi comună, cu privire la faptul că fiul său minor, de 14 ani, ar fi fost rănit în zona capului, la data de 13 aprilie a.c., de către un bărbat de 38 de ani, din aceeaşi localitate, care ar fi folosit o armă cu aer comprimat deţinută fără drept. În urma verificărilor preliminare efectuate, poliţiştii au stabilit, faptul că, la data de 13 aprilie a.c., bărbatul ar fi utilizat o armă cu aer comprimat, executând două focuri cu proiectile tip diabolo la periferia localităţii Poieni. Unul dintre focuri ar fi fost tras în direcţia unui câine, fără a-l lovi, iar cel de-al doilea ar fi fost tras în direcţia minorului, care ar fi fost lovit în zona capului", se arată într-o informare transmisă de reprezentanţii IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, ulterior producerii incidentului, minorul a fost transportat de către bărbat la unitatea spitalicească. Minorul ar fi declarat că leziunile au fost provocate de o piatră, în timpul unor activităţi de joacă. În aceste condiţii, cadrele medicale nu au avut suspiciuni cu privire la împrejurările reale ale producerii leziunilor şi nu au sesizat organele de poliţie.

În urma probatoriului administrat, la data de 18 iunie a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Huedin au dispus reţinerea bărbatului pentru 24 de ore, fiind introdus într-un Centru de Reţinere şi Arestare Preventivă.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, uz de armă fără drept şi lovirea sau alte violenţe.