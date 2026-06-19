Nicușor Dan explică desemnarea lui Veștea: „Niciun partid nu a venit cu o majoritate. Poate scoate țara din criză”

Stiri Politice
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Președintele Nicușor Dan își apără decizia de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de premier și susține că a ales varianta cu cele mai mari șanse de a scoate România din blocajul politic. 

autor
Vlad Dobrea

Șeful statului afirmă că niciun partid nu a reușit să construiască o majoritate în ultimele șase săptămâni și respinge ideea că ar fi făcut „jocuri de partid”.

”Eu am spus de mai multe ori că nu fac jocuri de partid. Nu acesta este mandatul meu. Mandatul meu are mai multe componente, iar cele două esențiale sunt menținerea direcției pro-occidentale și evitarea unei crize economice bruște. Pe baza informațiilor repetate pe care le-am obținut în urma dialogului cu partidele, eram convins că această variantă va trece. Am mers pe soluția despre care am crezut că are cele mai mari șanse să asigure învestirea unui guvern, în condițiile în care niciun partid nu a vrut să își asume responsabilitatea formării unei majorități”, a transmis Nicușor Dan.

”Suntem după șase săptămâni în care niciun partid nu a venit la președinte să spună că are o majoritate. Varianta Veștea este o soluție pentru a ieși din această criză”, a mai spus Președintele.

De ce l-ați ales pe domnul Veștea? De ce ați crezut că putea sa rezolve criza politică?

Nicușor Dan: „Domnul Veștea are foarte multe calități care îl recomandă pentru această funcție. Este o persoană care a lucrat cu bugete importante și cu fonduri europene. A demonstrat că are abilitatea de a naviga într-un mediu politic complicat fără să genereze crize.

Pentru un politician, cea mai importantă evaluare este cea pe care i-o oferă oamenii. Adrian Veștea a câștigat detașat alegerile de nenumărate ori, ceea ce arată că s-a bucurat constant de încrederea cetățenilor.

Am considerat că este una dintre persoanele care au capacitatea de a construi dialog, de a aduna sprijin politic și de a contribui la depășirea actualei crize politice.”

A venit Veștea cu o majoritate?

Nicușor Dan:Nu a venit, dar din toate variantele care erau pe masă, aceasta am crezut că are cele mai mari șanse”. 

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: nicusor dan, adrian vestea, desemnare,

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