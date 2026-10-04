Din cauza încălzirii globale și a secetei, care a redus debitul Dunării, salinitatea mării a crescut dramatic, transformând litoralul românesc într-un mediu primitor pentru creaturi mai puțin întâlnite la noi.

Pescarii locali raportează deja capturi stranii, de la misteriosul cățel de mare, până la hiena de mare, o rudă a doradei, cu carnea la fel de gustoasă.

Imagini cu un banc de pești - numiți popular hiene de mare - arată cum adâncul Mării Negre se transformă într-o extensie a Mediteranei.

Pești care, în anii trecuți, erau observați în Bulgaria și Turcia, au ajuns și în apele noastre litorale.

Cinci specii au intrat în atenția cercetătorilor și vor fi trecute în noul atlas al Mării Negre, care cuprinde 85 de specii.

Mădălina Galațchi, cercetător INCDM: „Sunt două specii de sparid, este peștele pescar, sebasta și acel stavrid alb, care așa este numit în traducerea din limba engleză, încercăm la o anumită perioadă să updatăm inventarul acestor specii”

Cercetătorii au și o explicație. Schimbările climatice și transformările hidrografice ale Dunării rescriu regulile ecosistemului marin.

Victor Niță, cercetător INCDM: „Vedem că, an după an, Dunărea este scăzută, are debite foarte mici, ceea ce crește un pic salinitatea. Această ușoară creștere de salinitate a deschis barierele pentru peștii tipici de Mediterana.”

Cea mai interesantă este hiena de mare, care face parte din familia doradei.

Sorin Mănăilă, pescar: „Se adaptează din alte mări, hiena de mare și alt pește, cocoșelul sau cățelul de mare”

Valentin Marcoci, scafandru: „Fiecare an pe litoral este atipic, de fiecare dată vedem specii noi”

Corespondent PROTV: „Cercetătorii de la INCDM primesc frecvent fotografii de la pescari care surprind specii mai puțin întâlnite în Marea Neagră. Dar o fotografie nu este suficientă pentru ca un pește să ajungă în Atlasul Mării Negre. Pentru identificarea exactă, exemplarul trebuie analizat în laborator, unde specialiștii verifică atent culoarea, forma corpului și a înotătoarelor, dar și alte caracteristici specifice.”

Potrivit biologilor marini, unele dintre aceste specii au o carne delicioasă.