Situația de pe front va deveni în curând catastrofală pentru partea ucraineană, care intensifică atacurile cu drone, a declarat vineri, într-o conferință de presă la Moscova, Dmitri Peskov, secretarul de presă al președintelui rus, transmite Hirado.

”Regimul de la Kiev se află într-o situație foarte dificilă. Situația de pe linia frontului va deveni în curând complet catastrofală pentru partea ucraineană. Totul este legat de asta”, a spus Peskov.

Purtătorul de cuvânt al lui Putin a recunoscut că atacurile cu drone ucrainene asupra Moscovei vor continua, dar, așa cum a spus el, vor fi luate toate măsurile necesare pentru a elimina consecințele. În ceea ce privește atacul asupra rafinăriei de petrol Kapotnya, Peskov a subliniat că sistemele de apărare aeriană, pe lângă orice altceva, funcționează excelent. Oficialul Kremlinului a precizat că Rusia va continua să atace ținte în orașele ucrainene.

Dmitri Peskov a mai spus că ”Uniunea Europeană greșește din prostie sau incompetență atunci când încearcă să negocieze cu Moscova dintr-o poziție de forță sau bazându-se pe slăbiciunea Rusiei”.

Peskov consideră că astfel de încercări nu vor duce la nimic și a reamintit că ”președintele rus Vladimir Putin și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a purta negocieri cu Europa, a căror încheiere nu a fost inițiată de Rusia”.

Peskov afirmă că ”UE ar face mai bine să se familiarizeze cu situația reală din conflictul ucrainean” și a ținut să remarce că ”în Europa au apărut forțe care înțeleg necesitatea reluării dialogului cu Rusia”.

Ministerul rus de Externe a publicat vineri pe site-ul său un articol al ministrului de Externe, Serghei Lavrov, scris pentru Politico Europe, dar respins de ziar în ultimul moment.

În acesta, Lavrov, invocând experiența ultimilor douăzeci de ani, a scris că negocierile cu Rusia sunt doar o acoperire diplomatică pentru extinderea geopolitică a NATO și a Uniunii Europene spre est, către granițele Rusiei.

Lavrov scrie că ”liderii europeni au reînceput să discute despre negocieri, deoarece adevăratul lor obiectiv este de a salva regimul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, astfel încât acesta să poată rămâne punctul de plecare pentru continuarea luptei împotriva Rusiei”.

Ministrul rus de externe spune că ”Ucraina este văzută ca o forță de atac pentru o viitoare forță armată europeană independentă de Statele Unite și NATO” și a avertizat că situația prezintă riscuri serioase pentru securitatea globală, deoarece o confruntare directă între NATO și Rusia ar putea escalada rapid într-un schimb nuclear cu consecințe catastrofale.

Serghei Lavrov nu este de acord nici cu dorința țărilor Europei de a se apăra, exprimându-și ”îngrijorarea cu privire la intenția Franței de a oferi un scut nuclear” pentru mai multe țări din Uniunea Europeană și NATO”. ”El a considerat că acest lucru nu va consolida cu siguranță securitatea nici a Franței, nici a țărilor care beneficiază de asistența sa”, transmite agenția maghiară de presă.

Lavrov a reiterat că Rusia preferă să atingă obiectivele „operațiunii speciale” prin mijloace diplomatice. Potrivit acestuia, acest lucru necesită asigurarea fiabilă a securității frontierelor de vest ale Rusiei, precum și a onoarei și demnității etnicilor ruși, inclusiv dreptul lor la limba maternă și la credința ortodoxă.

„Nu se pune problema continuării expansiunii militare-politice și economice occidentale, aceasta contrazice cerințele unei lumi multipolare”, a mai declarat Lavrov. Ministrul rus a subliniat că, pentru un dialog semnificativ, este necesară restabilirea încrederii, care a fost subminată de acțiunile anti-ruse ale Occidentului, și în special ale Europei, în era post-Război Rece.