Foarte apreciate, au fost și creațiile spectaculoase din ciocolată, sub formă de statuete, poșete sau icoane.

Creațiile din ciocolată ispitesc vizitatorii cu arome și forme deosebite. Această artistă din județul Iași a sculptat o minicatedrală și icoana Sfintei Parascheva.

Dalya Păduraru, ciocolatier: „Povestea mea despre această bisericuță este datorită copiilor mei, care și-au dorit să creez o bisericuță în numele Cuvioasei Parascheva, căreia îi poartă numele, Paraschiv și Paraschiva, gemeni, pentru mine este mai mult decât o ofrandă”.

Aceste figurine, flori și gentuțe sunt însă de vânzare.

Ciocolata premium, folosită de artizani, are o textură foarte fină.

Octavian Petruț, producător: „Din cauza frecării pietrelor, se produce căldură, astfel că untul de cacao se topește și ea devine un sirop de ciocolată//trei zile măcinăm la moară cu pietre. Până ajunge între 15-20 de microni, asta e finețea la care ciocolata e foarte fină”.

Pentru a face o ciocolată desăvârșită, acest tânăr din Botoșani s-a specializat în Franța, la celebra școală École Ducasse. A renunțat la serviciul din IT, pentru a urma pasiunea.

Dan Atuduroai, maestru ciocolatier: „M-am lăsat de job și am ales o altă cale, calea sufletului. Și calea ciocolatei. Mănânc zilnic, da. 2 pătrățele de ciocolată neagră dimineața, două praline la amiază și o pralină chiar seara înainte de culcare”.

Femeie: „Preferata mea este cea cu mango, e în formă de fagure acolo și ursuleții îmi plac este o ciocolată de calitate”.

Adina Istrate, organizator festival: „Ni se pare fabulos că în trei ani piața ciocolateriei artizanale a crescut foarte mult. Deja am devenit o țară de cunoscători care vrem mai puțin, dar mai bun. Vrem ciocolată mult mai bună, rafinată calitativ, știm să căutăm ciocolata eco, cea cu sursă trasabilă din plantațîi ecologice”.

Consumul mediu de ciocolată în România a crescut constant în ultimii ani, până la 2,36 de kg în 2025, dar tot este sub media europeană - 7 kg de persoană pe an.

Consumul de ciocolată în România