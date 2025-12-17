Nicușor Dan, despre anularea alegerilor: „A doua parte din răspuns vizează cheltuielile candidatului Călin Georgescu”

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în legătură cu anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut, că am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi a avut cheltuieli dovedite de cel puţin un milion de euro.

Nicuşor Dan a fost întrebat, în cadrul unei întâlniri avute cu români din Londra, ce s-a întâmplat cu turul doi al alegerilor prezidenţiale de anul trecut, deoarece românii merită un răspuns.

”Desigur şi o să-l primiţi. În parte, el a venit în sensul că a fost un raport al Parchetului de acum trei luni care a spus că în campania aia au fost patru firme de comunicare ruseşti. Asta o parte din răspuns”, a precizat Nicuşor Dan.

El a adăugat că a doua parte din răspuns vizează cheltuielile candidatului Călin Georgescu.

”Am avut un candidat care a declarat zero cheltuieli şi am avut cheltuieli dovedite pentru el de cel puţin un milion de euro”, a afirmat preşedintele

El a,subliniat, însă, că ”cea mai mare parte din răspuns este că noi avem o campanie de manipulare, dezinformare a Rusiei de 10 ani”.

”Dar pentru asta statul român nu a venit cu dovezi şi o să venim”, a punctat Nicuşor Dan.

La finalul întâlnirii, o femeie i-a transmis preşedintelui:

”Rămâneţi ce am votat, nu încercaţi să deveniţi ceva ce nu sunteţi, pentru că nu vi se potriveşte!”.

De asemenea, românii au scandat: ”Nicuşoare nu mai sta, apără Justiţia”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













