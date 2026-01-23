"Eu cred că mandatul pe care l-au dat românii a fost de a păstra o direcţie pro-occidentală, pro-europeană, pro-transatlantică pentru România şi cred că fiecare din partidele care îşi asumă această direcţie au responsabilitate faţă de votul pe care l-au primit. Cum o să decurgă negocierile dintre ei, persoane, nu pot să anticipez", a arătat Nicușor Dan, în cadrul unei conferinţe de presă, la finalul Consiliului European informal de la Bruxelles.

Şeful statului a subliniat că există o preocupare privind stabilitatea ţării.

”Există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate”

"Ceea ce pot să spun în momentul de faţă este că observ la fiecare din aceste partide dorinţa, responsabilitatea de a continua să fie la guvernare. Într-adevăr, faţă de acum şapte-opt luni, când vorbeam acum şapte-opt luni cu reprezentanţii mediului financiar, firme, fonduri de investiţii care au împrumutat România, acum şapte-opt luni frica lor era de partea financiară, de partea fiscală, faptul că România se duce într-o eventuală spirală de dobânzi din care să nu poată să iasă. Acum, în momentul ăsta, nu mai au această frică, cumva fiscal România s-a stabilizat. În schimb există, primesc întrebarea asta, există îngrijorarea lor cu privire la stabilitate. Deci coaliţia stă ceva mai rău decât stătea acum şase-şapte luni, dar sunt optimist că, cu responsabilitate o să continue", a afirmat preşedintele.

