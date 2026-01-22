Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat la sosirea la Consiliul European informal dacă România este pregătită să ia în serios scenariul unirii cu Republica Moldova.

”În momentul în care o majoritate în Republica Moldova va dori asta. Pentru moment, nu suntem acolo”, a răspuns şeful statului.

Unirea cu România ar fi una dintre modalităţile care ar asigura Republica Moldova că va rămâne parte a lumii libere şi va trăi în pace, mai ales în actualul context regional şi internaţional, a explicat, joi, preşedinta Maia Sandu în prima sa conferinţă amplă de presă din acest an.

Ea a precizat că nu a discutat despre subiectul unirii cu liderii europeni şi a repetat că ţara se va concentra pe aderarea la UE, întrucât nu există în prezent o opinie publică favorabilă unirii în rândul electoratului moldovean.





