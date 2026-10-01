Cu 30%, dacă nu există dorinţă de negociere şi dialog, nu se poate ajunge la majoritate, scrie news.ro.

”Am şi eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez”, a declarat şeful statului.

Nicuşor Dan s-a referit, miercuri seară, la cei care-l critică pe reţelele de socializare, după ieşirea anterioară, în care a anunţat că va propune luni alt premier.

"Emoţia este absolut justificată, pentru că fiecare dintre noi îşi proiectează o formulă de guvern care crede în mod legitim, emoţional, că rezolvă cel mai bine problemele societăţii româneşti. Dar este o diferenţă între emoţie şi dorinţă şi un principiu fundamental al democraţiei care este majoritatea. Şi aici este, dacă vreţi să o spunem foarte direct, aici este diferenţa fundamentală între mulţi din oamenii care m-au susţinut şi acum se declară dezamăgiţi şi poziţia mea", a răspuns preşedintele.

„30% e mai mic decât 50%”. Explicația președintelui

Acesta a precizat că fără majoritate nu se poate face nimic: "Din păcate, 30% e mai mic decât 50%. Nu poţi cu 30%, cu oricâtă bună intenţie, dacă nu ai o disponibilitate de negociere şi o disponibilitate de a ceda, a conceda din programul tău şi ajunge la 51%, nu poţi să guvernezi. Asta este realitatea simplă pe care am spus-o de mai multe ori".

Şeful statului a explicat că are şi el o realitate ideală la care se raportează: "Înţeleg tipul acesta de reacţii şi bineînţeles că am şi eu în capul meu o realitate ideală la care mă raportez. Numai că una e una, alta este alta".

Preşedintele Nicuşor Dan a postat, miercuri seară, pe Facebook, textul declaraţiei de presă în care a vorbit despre "un eşec al Parlamentului" care nu a reuşit să instaleze un nou Guvern, dar şi despre faptul că va avea noi consultări cu partidele în cursul zilei de luni.

Aproape 10.000 de comentarii la postarea preşedintelui

În patru ore, textul a strâns aproape 10.000 de comentarii, toate negative.

"Cred că trebuie să vă asumaţi exclusiv acest eşec", i-a transmis o persoană.

"Ce credeţi că se poate întâmpla, până luni, ce nu s-a întâmplat în ultimele 5 luni?", este un alt comentariu.

Foarte multe persoane îi cer preşedintelui să nu desemneze premier de la PSD sau AUR, dar îl şi acuză că face jocul acestor partide.