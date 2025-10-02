Concluzia la care au ajuns liderii europeni la reuniunea de la Copenhaga. „Este o amenințare cu care ne confruntăm”

Zidul de drone de pe flancul estic ar putea deveni operațional în câteva luni, a declarat președintele Nicușor Dan la Copenhaga.

Tot acolo, șefa Comisiei Europene a anunțat că primii bani europeni pentru apărare, din programul „SAFE”, vor ajunge la statele membre la începutul anului viitor.

România s-ar putea număra printre primele beneficiare. Până atunci, șeful statului avertizează că dronele rusești care vor intra pe teritoriul nostru vor fi doborâte.

Reporter: „Veți doborî dronele rusești dacă intră pe teritoriul României?”.

Nicușor Dan: „Am avut doar una până acum, de asta nu am (doborât-o), nu am păstrat-o. Dacă vom avea altele, da”.

Liderii europeni îndeamnă însă la precauție în actuala confruntare cu Rusia.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Trebuie să fim puternici în a descuraja orice agresiune, însă trebuie să rămânem foarte precauți și să evităm orice escaladare”.

Georgia Meloni, premierul Italiei: „Cred că noi trebuie să raționăm la rece, cred că nu trebuie să răspundem la provocări, ci trebuie să ne dotăm, să ne pregătim, asta cu siguranță, da."

După Consiliul European, liderii au transmis că zidul de drone de pe flancul estic va deveni realitate indiferent de nume. Europa va crește producția de drone și sisteme antidronă, folosind experiența Ucrainei. Chiar dacă există rezerve față de acest plan în Franța și Germania, toți sunt de acord că apărarea trebuie întărită.

Președintele Nicușor Dan: „Există nuanțe în discuție, există nuanțe, dar deja nu mai este o chestiune de vecinătate cu Rusia. Este o amenințare cu care ne confruntăm în momentul ăsta și, chiar dacă au fost nuanțe pe discuția asta, se merge pe conceptul ăsta de zid antidrone."

Primele împrumuturi prin programele „SAFE” ar putea ajunge în statele membre la începutul anului viitor. Banii poți fi folosiți inclusiv pentru producția de drone și sisteme antidronă. România a primit a doua cea mai mare alocare, de aproape 17 miliarde de euro.

Discuțiile au continuat în cadrul reuniunii comunității politice europene, la care au participat de 50 de lideri din întreaga Europă. La inițiativa României, la discuția despre combaterea dezinformării, Nicușor Dan a prezentat raportul făcut de procurorul general privind implicarea Rusiei în alegerile din România. Subiectul a fot abordat și de Maia Sandu, președinta Republicii Moldova.

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova: „Ceea ce s-a întâmplat în Moldova în ultimele luni și mai ales în ultimele săptămâni înainte de alegeri se poate întâmpla în orice țară europeană. De aceea trebuie să muncim serios, împreună. Trebuie să colaborăm pentru a combate finanțările ilicite. Trebuie să colaborăm pentru a întări securitatea cibernetică. Și trebuie să colaborăm pentru a lupta împotriva dezinformării."

Miercuri seară, la dineul regal organizat de regele Danemarcei la Palatul Amalienborg, președintele României a sosit alături de președintele Franței, Emmanuel Macron.

Corespondent Știrile ProTV: „Cu măsuri de securitate sporită în jur de 50 de lideri europeni s-au reunit la Copenhaga. A fost prezent și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, dar și secretarul general al NATO, Mark Rute, și s-au luat și câteva concluzii.

Indiferent de nuanțe, cu mici excepții, liderii europeni au ajuns la concluzia că Europa trebuie să fie capabilă să se apere singură pentru că Rusia continuă să ne testeze și să ne provoace în toate felurile posibile.

În două săptămâni, Comisia Europeană va veni cu un plan concret pentru industria comună de apărare, cu obiective clare până în 2030. În paralel, România își pregătește proiectele de apărare prin programul „SAFE”, care trebuie depuse la comisie până la sfârșitul lui noiembrie. Țării noastre i-au fost alocate deja 17 miliarde de euro.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la sfârșitul reuniunii că țara noastră se află în discuții avansate cu Ucraina pentru producția de drone și sisteme anti-dronă. Pe de altă parte, șeful statului a avut o discuție bilaterală și cu premierul Suediei, pentru a colabora tot așa, în proiecte ce vizează industria de apărare. Nu s-au luat decizii. Aceste decizii se vor lua cel mai probabil la Consiliul European formal, care va avea loc la Bruxelles peste 3 săptămâni. Nu s-a discutat însă doar despre securitate. România s-a alăturat coaliției de luptă împotriva drogurilor inițiată de președintele francez Emmanuel Macron și de premierul Italiei, Georgia Meloni, printr-o declarație comună ce prevede cooperarea pentru a urmări rutele de trafic, banii, dar și pentru a cerceta științific în ceea ce privește substanțele.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













