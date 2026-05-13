S-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu partenera președintelui Nicușor Dan și a mers la Universitatea București la un eveniment dedicat Coaliției Globale pentru Studii Ucrainene.

La ora 15, Olena Zelenska a fost primită la Palatul Cotroceni de Mirabela Grădinaru.

Au băut împreună un ceai și, potrivit unor surse, au discutat despre sănătatea mintală a copiilor, accesul la rețele sociale și internet.

O oră mai târziu, Olena Zelenska a ajuns la Universitatea din București.

A ieșit zâmbitoare din mașină și a salutat presa. A fost întâmpinată de rectorul universității, Marian Preda.

A fost prezentă la semnarea memorandumului de aderare la Coaliția Globală pentru Studii Ucrainene, la care au participat rectorul Universității din București și reprezentanți ai Universităților Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Prin acest parteneriat, universitățile se alătură rețelei internaționale de instituții academice care contribuie la organizarea de proiecte educaționale, culturale și științifice dedicate Ucrainei.

Mirabela Grădinaru și Olena Zelenska s-au întâlnit pentru prima dată luna trecută la Washington, unde au participat împreună la un summit dedicat educației digitale a copiilor, la invitația Melaniei Trump.