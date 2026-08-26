Inclusiv liderul USR, Dominic Fritz. La vot, diferența dintre tabere a fost atât de mare, încât cei din USR îi avertizează pe cei din PNL că relația dintre cele două partide s-a șubrezit, după ce liberalii au votat „pentru”.

Ilie Bolojan a explicat apoi că votul a fost dat cu greu, pentru a nu se pierde banii din PNRR, dar legea trebuie corectată în viitor.

Legea integrității a trecut de Parlament

106 voturi „pentru” și doar 19 „contra” au făcut ca legea integrității, jalon PNRR de 770 de milioane de euro, să treacă într-un final de votul Parlamentului. Nici măcar plângerea făcută de grupurile europarlamentare PPE și Renew la Comisia Europeană nu i-a oprit pe senatorii PSD, AUR, UDMR, dar și PNL să voteze.

Legea conține inclusiv paragraful care stabilește că - „Aleșii și demnitarii pentru care a fost constatată definitiv o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, chiar și retroactiv, își pierd mandatul în termen de 30 de zile.”

Astfel că primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și peste 120 de persoane aflate în aceeași situație ar urma să rămână fără funcții dacă legea va fi promulgată de președintele Nicușor Dan.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a lipsit de la vot și și-a acuzat colegii de partid de inconsecvență. Cu toate acestea, senatorii AUR au votat legea.

Cristina Dumitrescu, senatoare AUR: „Integritatea nu trebuie să aibă culoare politică, pentru că legea trebuie să fie stăpânul tuturor.”

După vot, cei din USR anunță că vor reevalua relația cu liberalii.

Sorin Șipoș, liderul senatorilor USR: „Cu siguranță că nivelul de încredere a scăzut foarte mult după acest vot.”

Într-o postare pe Facebook, președintele PNL, Ilie Bolojan, a scris că „În acest moment, interesul țării de a îndeplini jaloanele până la sfârșitul acestei luni este superior oricărei alte discuții. Această lege, însă, nu poate rămâne așa, iar PNL va susține, prin toate acțiunile necesare, corectarea ei”.

Parlamentarii au eliminat și prevederea privind consilierii locali

De asemenea, parlamentarii s-au mobilizat să repare ce au votat luna trecută – consilierii care sunt și angajați la stat ar fi trebuit fie să renunțe la mandatele de consilier în administrația locală, fie să demisioneze de la locurile de muncă, altfel ar fi intrat în incompatibilitate.

De altfel, unii consilieri din țară și-au depus deja demisiile. Până la urmă, prevederea a fost eliminată la propunerea UDMR.

Radu Mihaiu, deputat USR: „Toți consilierii locali câștigă a 10-a parte din indemnizația primarului, ceea ce nu poate asigura pentru absolut niciun consilier local un venit suficient pentru a trăi. Asta înseamnă că ei trebuie să muncească altundeva.”

Modificarea a fost votată în aceeași zi și de Camera Deputaților și de Senat.