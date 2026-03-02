Scopul este de a oferi o alternativă la sistemele de inteligență artificială (AI) dezvoltate de rivalii americani, precum Nvidia.

Clusterele supernode reprezintă următoarea generație de ferme de servere, unde legăturile între unitățile de calcul nu se fac prin rețelele clasice, ci la nivel de bază, acționând în final într-un întreg.

Compania cu sediul în Shenzhen intenționează să lanseze Atlas 950 SuperPoD, un sistem alimentat de 8.192 de carduri de procesare neurală, precum și TaiShan 950 SuperPoD, clusterul său de calcul de uz general, printre alte produse de calcul, participanților la MWC Barcelona, cunoscut sub numele de Mobile World Congress, care se desfășoară de luni până joi, arată South China Morning Post.

Anunțate pe piața chineză în septembrie anul trecut, Atlas 950 SuperPoD și TaiShan 950 SuperPoD au fost prezentate de companie ca fiind „cele mai puternice” sisteme de calcul AI din lume care utilizează procese locale de fabricare a cipurilor. Acestea fac parte din eforturile Huawei de a sparge blocajul aprovizionării care restricționează accesul Chinei la cele mai avansate cipuri.

Decizia Huawei de a-și muta puterea de calcul în străinătate vine în urma cererii crescânde pentru implementarea inteligenței artificiale în diverse industrii, a declarat compania.

„Aceasta reprezintă cea mai recentă inițiativă a companiei de a deschide sursa și colaborarea, cu scopul de a construi o bază de calcul rezilientă și de a crea o nouă opțiune la nivel mondial”, a transmis Huawei într-un comunicat, sâmbătă.

Prin această mișcare, Huawei își demonstrează puterea în domeniul calculului AI pe piața globală, întrucât compania sancționată de SUA a reușit să realizeze progrese importante în domeniul cipurilor, inclusiv cipurile Ascend AI, în ultimii ani, fără a se baza pe tehnologiile americane.

Optimizat pentru rețele neuronale AI

Atlas 950 SuperPoD este optimizat pentru rețelele neuronale AI și sarcinile și aplicațiile de învățare automată. Conform comunicatului de presă intern, Atlas 950 SuperPoD, care urmează să fie lansat pe piață în al patrulea trimestru al acestui an, va funcționa pe cipurile Ascend 950DT de ultimă generație ale Huawei.

Sistemul ocupă o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați (10.760 de picioare pătrate) și conține 160 de dulapuri, oferind o putere de calcul de 8 exaflopi FP8 și 16 exaflopi FP4.

Huawei nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la diferențele dintre versiunile interne și internaționale ale clusterului de calcul. Compania a sponsorizat călătoria South China Morning Post la evenimentele sale de la MWC Barcelona.

Concurent direct pentru Nvidia

Compania va concura cu ofertele rivalilor americani, inclusiv platforma NVL a Nvidia, pe scena globală a puterii de calcul. Vera Rubin NVL72 de la Nvidia, anunțată în ianuarie, funcționează cu doar 72 de unități de procesare grafică Rubin și 36 de unități centrale de procesare Vera, oferind până la 3,6 exaflopi de putere de calcul FP4 per rack.

Huawei a solicitat, de asemenea, o colaborare deschisă cu arhitectura sa de calcul open source Compute Architecture for Neural Networks între dezvoltatorii globali, care este concepută pentru a rivaliza cu ecosistemul Compute Unified Device Architecture (CUDA) al Nvidia – în prezent cea mai importantă platformă mondială pentru IA.

La MWC Barcelona 2026, Huawei a lansat, de asemenea, soluții inteligente, Agentic Core, pentru rețelele de telecomunicații, pentru a alimenta ascensiunea hardware-ului AI, de la telefoane AI, roboți umanoizi până la mașini autonome.

Soluțiile vizează „abordarea provocărilor cheie din era AI, cum ar fi creșterea bruscă a traficului, cerințele diferențiate de rețea și monetizarea noilor servicii pentru operatori”, a declarat Huawei duminică.