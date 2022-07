Mircea Geoană nu exclude candidatura la președinția României, după ce nu va mai avea funcție în NATO

El a susținut că nu poate răspunde la această întrebare până când nu îşi încheie funcţia de adjunct al secretarului general al NATO.

Geoană a afirmat că are obligaţia de loialitate şi onestitate faţă de organizaţia care i-a dat această şansă, iar ”după aceea, discuţiile pot să meargă în orice altă direcţie”.

”Mulţumesc pentru întrebare, dar am să răspund cum am răspuns şi până acum şi am să o spun la modul cel mai ferm, răspicat şi onest. Atâta vreme cât sunt în această poziţie foarte importantă la NATO, voi da 100% din atenţia, energia şi talentul meu acestei funcţii. Este, cred, normal să te concentrezi pe munca importantă pe care o ai, pe încrederea pe care secretarul general mi-a dat-o şi pe încrederea pe care naţiunile aliate mi-au acordat-o. Acest lucru se va produce până în ultima zi a mandatului meu”, a spus Mircea Geoană la Euronews, potrivit News.ro.

Secretarul general adjunct al NATO a declarat că este dedicat funcţiei sale, până în ultima zi a mandatului său. Cu toate acestea, Mircea Geoană nu a menţionat când „va fi eliberat” din această funcţie.

”Deci nu aşteptaţi de la mine nicio decizie, niciun anunţ, până când voi fi eliberat din această funcţie. Când voi fi eliberat din această funcţie? Când decide secretarul general. Deci, îţi promit că facem un interviu a doua zi după terminarea mandatului la NATO şi acolo, probabil că o să ne gândim la viitor. Dacă va fi un viitor într-o direcţie, în alta, există un viitor în faţă, sunt extrem de mândru să reprezint Alianţa la acest nivel, am învăţat foarte multe, dar am obligaţia de loialitate şi onestitate faţă de organizaţia care mi-a dat această şansă imensă şi voi respecta scopul până în ultima secundă a mandatului meu. După aceea, discuţiile pot să meargă în orice altă direcţie”, a mai spus el.

În prezent secretar general adjunct al NATO, fostul președinte PSD Mircea Geoană ar putea candida din nou la șefia țării.

Surse apropiate de fostul lider au declarat pentru Știrile Pro TV că acesta pregătește lansarea unui platforme care să reunească personalități din țară și din străinătate, și să organizeze dezbateri.

Scopul final este o nouă candidatură a lui Geoană la prezidențiale. Informația vine în contextul în care și despre președintele Klaus Iohannis sunt informații că ar putea prelua șefia NATO.

Rocada s-ar putea produce în toamna viitoare, cand expiră mandatul lui Jens Stoltenberg, actual lider al Alianței nord-atlantice, iar în România s-ar putea organiza alegeri anticipate.

Sursa: News.ro, Pro TV
Dată publicare: 10-07-2022 08:30