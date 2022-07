Rocadă la nivel înalt. Surse: Geoană vrea să candideze din nou la prezidențiale, iar Iohannis ar putea ajunge la NATO

Surse apropiate de fostul lider susțin că acesta pregătește lansarea unui platforme care să reunească personalități din țară și din străinătate, și să organizeze dezbateri.

Scopul final este o nouă candidatură a lui Geoană la prezidențiale.

Informația vine în contextul în care și despre președintele Klaus Iohannis sunt informații că ar putea prelua șefia NATO.

Rocada s-ar putea produce în toamna viitoare, cand expiră mandatul lui Jens Stoltenberg, actual lider al Alianței nord-atlantice, iar în România s-ar putea organiza alegeri anticipate.

Șeful statului a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, dacă ar accepta o eventuală propunere de preluare a funcției de secretar general al NATO, atunci când se va termina mandatul lui Jens Stoltenberg.

”Dacă mi s-ar face o astfel de propunere, aș evalua-o foarte serios și aș face o declarație publică” - a răspuns Klaus Iohannis enigmatic.

De asemenea, președintele PSD Marcel Ciolacu a evitat să dea un răspuns clar, miercuri, după ce a fost întrebat de jurnaliști dacă este vreo șansă ca Mircea Geoană să fie susținut de PSD ca și candidat la alegerile prezidențiale din 2024.

Marcel Ciolacu: ”Eu știu că alegeri avem peste vreo 2 ani și, avem timp să stăm de vorbă de aceste alegeri. În interiorul Partidului Social Democrat nu s-a luat nicio decizie. Și mențin părerea, mai ales că astăzi am declanșat alegeri, fiindcă am constatat că de mult timp n-a mai fost niciun congres ordinar în Partidul Social Democrat, și am declanșat alegeri în peste jumătate din organizații, de jos în sus, până la conferință județeană.

Îmi mențin părerea că statutul Partidului Social Democrat trebuie modificat și candidatul pentru funcția de președinte al României trebuie ales de baza partidului, ci nu de un număr limitat de oameni, care chiar dacă suntem reprezentativi, nu cred că este abordarea corectă. Și trebuie să aibă loc o competiție internă pentru această desemnare.”

Reporter: Excludeți să fiți dumneavoastră candidatul?

Marcel Ciolacu: ”Mai sunt 2 ani. Haideți să ajungem acolo. În principiu, oricum cutuma că președintele partidului, automat și candidat, a luat sfârșit”.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , , Dată publicare: 06-07-2022 17:17