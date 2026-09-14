Dezvăluiri în premieră. Câți angajați avea Securitatea, situația pe județe. Cifrele care arată paranoia lui Nicolae Ceaușescu

La data de 24 septembrie 1988, braţul represiv al partidului număra un efectiv total de 14.629 de angajaţi. Această cifră nu reprezintă dimensiunea exactă a unei maşinării de control care, cu doar 14 luni înainte de prăbuşire, acoperea societatea românească cu o plasă deasă de supraveghere, întinsă de la birourile capitonate din Bucureşti până în cele mai izolate unităţi poştale din provincie.

Documentele ultrasecrete extrase de cercetătorii Consiliului Naţional de Studiere a Arhivelor Securităţii (CNSAS) din dosarul de cabinet al ultimului şef al Securităţii, Iulian Vlad, creează astăzi o imagine clară a măruntaielor Departamentului Securităţii Statului (DSS), scrie News.ro.

Informaţiile au fost făcute publice în premieră într-o postare pe reţelele sociale de către CNSAS.

Diviziunea strategică: creierul, teritoriul şi braţul militarizat

Structura DSS era configurată pentru a asigura o dominaţie totală, fiind împărţită pe trei paliere de forţă. Aparatul central din Bucureşti reprezenta nucleul dur, cu 6.023 de cadre (41,17%), concentrând expertiza tehnică şi analitică. În oglindă, Aparatul teritorial, format din inspectoratele judeţene asigura controlul „la firul ierbii” cu 5.869 de ofiţeri de linie şi cadre operative (40,12%).

Cea de-a treia componentă, Trupele de securitate, însumau 2.737 de cadre (18,71%). Acestea nu erau simple unităţi de pază, ci o forţă militarizată de intervenţie, pregătită pentru „războiul intern” împotriva propriei populaţii în cazul unor revolte populare.

Un element vital, dar adesea invizibil, era reprezentat de cei aproximativ 1.200 de membri ai Personalului muncitor civil - de la dactilografele care consemnau notele informative, până la tehnicienii care întreţineau tehnica operativă în ateliere speciale, aceşti civili întreţineau climatul de suspiciune generalizată, asigurând funcţionarea laboratoarelor foto-chimice şi a infrastructurii critice a Ministerului de Interne.

Bucureştiul: Hiper-concentrarea supravegherii şi paranoia puterii

Capitala nu era doar sediul administrativ, ci un veritabil laborator al controlului total. Dacă adunăm cadrele Aparatului central cu cele 557 de cadre ale Securităţii Municipiului Bucureşti (SMB), obţinem o densitate şocantă de aproape 7.000 de agenţi concentraţi într-un singur oraş. Această acumulare masivă de forţe trăda paranoia regimului faţă de orice potenţială scânteie de revoltă în centrul puterii.

Colosul acestui aparat era Direcţia a IV-a (Contrainformaţii militare), care mobiliza 1.022 de cadre cu misiunea unică de a monitoriza loialitatea Armatei, reflectând teama obsesivă a lui Ceauşescu faţă de un complot militar. Controlul stradal era exercitat de Unitatea specială „F” (Filaj), cu 745 de cadre specializate în urmărirea fizică a „obiectivelor”, în timp ce USLA (Unitatea Specială pentru Luptă Antiteroristă) menţinea un efectiv de elită de 772 de oameni.

Tehnica operativă era coloana vertebrală a supravegherii: Unitatea Specială „T” gestiona interceptările telefonice şi ambientale cu 466 de angajaţi, iar Unitatea Specială „S” controla corespondenţa poştală prin 356 de specialişti. O notă de un realism brutal este oferită de detaliul că echipele Unităţii „S” operau adesea din birouri camuflate în interiorul marilor oficii PTTR, integrând represiunea direct în viaţa cotidiană.

„Creierul” analitic era format din Direcţiile I (103 cadre – Informaţii Interne), II (152 cadre – Economic) şi III (213 cadre – Contraspionaj), unităţi care sintetizau fluxul imens de delaţiuni pentru a menţine conformismul ideologic şi a preveni „sabotajul” economic.

Harta teritorială: poli de putere şi „oaze” de supraveghere

În teritoriu, Securitatea îşi calibra prezenţa în funcţie de importanţa strategică şi riscul de revoltă. Constanţa (285 de cadre) domina topul datorită portului şi fluxului de străini, urmată de judeţele de frontieră sau de centrele industriale masive: Timiş (271), Prahova (261), Cluj (251) şi Braşov (212). Fiecare regiune avea o logică represivă clară: la Iaşi (182 de cadre) se monitorizau frontiera estică şi efervescenţa universitară, la Hunedoara (184 de cadre) focusul era Valea Jiului şi riscul permanent de greve miniere, în timp ce Aradul (154 de cadre) era supravegheat ca nod critic de tranzit feroviar şi rutier spre Occident.

La periferia sistemului se aflau judeţele agricole, considerate cu „risc minim”. Totuşi, chiar şi în Covasna, care deţinea cel mai mic aparat din ţară cu doar 73 de cadre, sau în judeţe precum Ialomiţa (76), Sălaj (76) şi Călăraşi (78), prezenţa raportată la densitatea populaţiei rămânea una sufocantă. Aceste „oaze” nu erau neglijate, ci doar monitorizate cu un aparat mai suplu, adaptat unei populaţii considerate mai puţin susceptibile de revoltă organizată.

Bariera de gen

Statisticile de gen din septembrie 1988 demontează mitul egalităţii socialiste în cadrul celei mai importante instituţii a statului. Din cei 14.629 de angajaţi, femeile reprezentau doar 15,70% (2.297 de persoane). Deşi prezenţa lor era notabilă în nişele tehnice şi administrative, unde atingeau ponderi de 25-30% - în special în unităţile de interceptări (T) sau control poştal (S) - accesul la decizie le era aproape complet blocat.

Cifra este şocantă: la nivelul întregii ţări, existau doar 22 de femei în funcţii de conducere (0,95% din totalul femeilor angajate). Această segregare era absolută în cadrul Trupelor de securitate, unde nicio femeie nu deţinea o funcţie de comandă. Această excludere totală reflecta viziunea hipermasculinizata a regimului asupra securităţii, văzută ca un „front” de luptă fizică şi intervenţie brutală, unde forţa de execuţie feminină era acceptată doar în zona invizibilă a muncii de birou sau a monitorizării tehnice.

Concluzia unui eşec programat

La 24 septembrie 1988, Departamentul Securităţii Statului părea un mecanism invincibil, un sistem hipertrofiat şi ultraspecializat care nu lăsa nicio zonă a vieţii publice sau private în afara controlului.

Totuşi, sub carapacea celor 14.629 de cadre se ascundea un aparat rigid, captiv într-o structură patriarhală şi centralizată, care consuma resurse imense pentru a vâna „duşmani” printre scriitori, studenţi şi muncitori.

Ironia supremă a istoriei rămâne faptul că această armată de profesionişti ai supravegherii, dotată cu tehnologie de interceptare de ultimă oră şi divizii întregi de filaj, a fost complet incapabilă să prevadă sau să oprească implozia sistemului pe care fusese creată să îl protejeze.