„Începând cu ora 11:40, circulația feroviară se va întrerupe temporar pe distanța Mogoșoaia – Aeroportul Internațional Henri Coandă, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate București, pentru remedierea unei defecțiuni apărute la aparatul de cale nr. 5R din stația Mogoșoaia”, transmite Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A, scrie News.ro.

De asemenea, precizează că „aparatul de cale este echipat cu un sistem de înzăvorâre Spherolock, care asigură fixarea și menținerea în poziție sigură a acelor schimbătorului de cale”.

Circulația ar urma să fie redeschisă la ora 13:00

Personalul de specialitate intervine pentru remedierea defecțiunii și efectuarea verificărilor tehnice necesare.

Pentru desfășurarea intervenției în condiții de siguranță, circulația trenurilor pe relația Mogoșoaia – Aeroportul Internațional Henri Coandă va fi întreruptă temporar, redeschiderea fiind estimată pentru ora 13:00, în funcție de evoluția lucrărilor și de rezultatul verificărilor tehnice.

Două perechi de trenuri au fost anulate

Ca urmare a închiderii temporare, vor fi anulate două perechi de trenuri: R-M 7923 și R-M 7924, operate de CFR Călători, respectiv R-E 10113 și R-E 10114, operate de Transferoviar Călători.

„Vor fi comunicate public informațiile relevante privind evoluția intervenției și redeschiderea circulației feroviare”, transmite CFR SA.

În urmă cu o săptămână, circulația feroviară spre și dinspre Aeroportul „Henri Coandă” a fost blocată timp de patru ore după ce un tren privat a rămas imobilizat pe linia ferată.